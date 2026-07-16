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מורה נעצר בחשד לעבירות מין בתלמידה

על פי החשד, המורה נפגש עם התלמידה לאחר שעות הלימודים וביצע בה מעשים חמורים. בחקירתו קשר את עצמו לחלק מהאירועים

09:37
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שוטרי תחנת תל אביב צפון במרחב ירקון עצרו מורה, תושב לוד בשנות ה-20 לחייו, בחשד לביצוע עבירות מין חמורות, ובהן עבירות אינוס, בתלמידה בת 12. המעצר בוצע בעקבות חקירה המתנהלת בימים האחרונים בתחנת המשטרה, לאחר שהצטברו חשדות נגד החשוד, המלמד בתיכון בתל אביב.

על פי החשד, המורה והתלמידה נפגשו במספר הזדמנויות שונות לאחר שעות הלימודים, ובמהלך מפגשים אלו ביצע בה לכאורה את עבירות המין. בחקירתו בתחנת המשטרה, קשר עצמו המורה לחלק מהאירועים המיוחסים לו.

מעצרו של החשוד בוצע אמש בשעות הערב, לאחר שבמסגרת פעולות החקירה הוצא נגדו צו מעצר בבית המשפט. בהמשך היום הוא צפוי להיות מובא לדיון לצורך הארכת מעצרו בבית המשפט לטובת המשך החקירה.

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