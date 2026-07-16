השר לשעבר מהליכוד מודה: ״חשתי בושה גדולה וכאב עצום״

השר וחבר הכנסת לשעבר מהליכוד, גלעד ארדן, שלאחרונה פועל מאחורי הקלעים בניסיון להקים מפלגה ימנית שתיתן אלטרנטיבה למאוכזבי הליכוד, התייחס בראיון בחדשות 12, לחוקי ״ההשתמטות״ שעברו השבוע בכנסת.

ארדן טען כי החקיקה שעברה השבוע בכנסת מדרבנת אותו לרוץ בבחירות - ״חשתי בושה גדולה וכאב גדול. זה לא ימין. הם מתעדפים משתמטים על פני משרתים״.

חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שפרש אף הוא לאחרונה מהליכוד, והשרה לשעבר איילת שקד, מנהלים מגעים עם ארדן בניסיון להקים מפלגה יחד.