סרוגים
חדשות פוליטי מדיני

השר לשעבר מהליכוד מודה: ״חשתי בושה גדולה וכאב עצום״

השר לשעבר מהליכוד, גלעד ארדן, שבימים אלו מנהל מגעים להקמת מפלגה חדשה - פותח הכל: ״חשבתי בושה גדולה וכאב גדול״

09:36
3 תגובות
הליכוד אילוסטרציה (אוליביה פיטוסי/פלאש 90)

השר וחבר הכנסת לשעבר מהליכוד, גלעד ארדן, שלאחרונה פועל מאחורי הקלעים בניסיון להקים מפלגה ימנית שתיתן אלטרנטיבה למאוכזבי הליכוד, התייחס בראיון בחדשות 12, לחוקי ״ההשתמטות״ שעברו השבוע בכנסת.

ארדן טען כי החקיקה שעברה השבוע בכנסת מדרבנת אותו לרוץ בבחירות - ״חשתי בושה גדולה וכאב גדול. זה לא ימין. הם מתעדפים משתמטים על פני משרתים״.

חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שפרש אף הוא לאחרונה מהליכוד, והשרה לשעבר איילת שקד, מנהלים מגעים עם ארדן בניסיון להקים מפלגה יחד.

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
עקבו אחרינו גם ב -
3
בן המותש
לפני שעה

הלב שלכם לא נשבר מול הלוחמים?בואו נקים ימין ציוני אמיתי שישמור עליהם
הצטרפו אלינו