ברוך דיין האמת: הלך לעולמו רופא השיניים של גוש קטיף

ד"ר ג'ראר אלוש, מי ששימש במשך שנים כרופא השיניים של יישובי גוש קטיף, הלך הלילה לעולמו לאחר מאבק של שנתיים במחלה קשה.

אלוש עלה לישראל מצרפת יחד עם משפחתו הצעירה, והחליט להשקיע את הונו ברכישת קרקעות ובחממות חקלאיות בגוש קטיף. על אף הפסדים כספיים שחווה לאורך השנים, הוא המשיך להתגורר בחבל עזה ולעסוק ברפואת שיניים ובחקלאות עד לפינוי היישובים בשנת 2005.

כלתו, אסתר אלוש, ספדה לו ברשתות החברתיות: "היה אדם ענו וחייכן, שעשה מעשים גדולים בשקט ובצנעה. כמו הפרחים שבחר לגדל בחממות גוש קטיף. לא היה אדם שסיפרתי לו שאני הכלה של ד"ר ג'ראר אלוש שלא סיפר לי בהתרגשות איך הוא טיפל בו במסירות".