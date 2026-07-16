נחשף: ארה״ב בצעד ענק לטובת סעודיה

ארצות הברית אישרה עסקאות נשק לסעודיה ולכוויית בשווי כולל של 2.44 מיליארד דולר.

העסקה הגדולה ביותר היא לסעודיה, והיא תכלול רכש של עד 20 אלף מערכות הנחיה מתקדמות לפגיעה מדויקת בשווי מוערך של 1.96 מיליארד דולר.

העסקה השנייה, בשווי 484 מיליון דולר, מיועדת לכוויית ותשמש לתחזוקה ותמיכה לוגיסטית בצי מטוסי התובלה מסוג C 17 של המדינה. במחלקת המדינה ציינו כי העסקאות הללו יחזקו את ביטחונן של בעלות ברית מרכזיות של ארצות הברית שאינן חברות בנאט״ו, וכי המכירה המוצעת ״לא תשנה את מאזן הכוחות הצבאי הבסיסי באזור״.

במלחמה האחרונה של ארה״ב מול איראן, טראמפ היה מרוצה מהתנהלותה של סעודיה ונראה כי כעת מגיע רגע התגמול.

מנגד, בישראל לא מרוצים מכך משום שהיו מעוניינים לראות שכל מהלך של ארה״ב לטובת סעודיה, יהיה כרוך בדיונים ובלחצים עליהם להגיע להסכם עם ישראל.