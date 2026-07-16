״זו הזיה”: בכיר שב”כ לשעבר נגד האבטחה לשרה נתניהו

ירון בלום, לשעבר בכיר בשב”כ ומתאם השבויים והנעדרים, תקף היום (חמישי) את החלטתו של ראש השב”כ בנוגע לאבטחת שרה נתניהו. בשיחה עם ענת דוידוב וניסים משעל בתוכנית “שבע תשע” ב־103fm, טען בלום כי ההחלטה להיענות לדרישה לאבטחה לכל החיים אינה הגיונית.

“דרישה לאבטחה לכל החיים, היא לא הגיונית. זה לא עובד ככה בשב”כ”, אמר בלום. לדבריו, פעילות היחידה לאבטחת אישים נועדה לאבטח סמלי שלטון, ולא להעניק מראש אבטחה לתקופה בלתי מוגבלת.

בלום יצא נגד האפשרות לקבוע כבר כעת כי אדם מסוים יאובטח במשך עשרות שנים. “היחידה לאבטחת אישים מאבטחת סמלי שלטון. להחליט לאבטח מישהו 20 שנה? זו הזיה”, טען.

בהמשך מתח בלום ביקורת ישירה על ראש השב”כ דוד זיני וטען כי ההחלטה התקבלה בעקבות לחצים שהופעלו עליו. “דוד זיני לא עמד בלחצים”, אמר, מבלי לפרט בשיחה מי הפעיל את הלחצים או כיצד התקבלה ההחלטה.

דבריו של בלום התמקדו במשך האבטחה ובאופן שבו, לטענתו, אמורות להתקבל החלטות ביחידה לאבטחת אישים. הוא לא חלק על הצורך באבטחת סמלי שלטון, אך התנגד להחלטה המעניקה, לדבריו, אבטחה לכל החיים.

בלום לא מסר במהלך הדברים פרטים נוספים על היקף האבטחה שנקבע, מועד תחילתה או התנאים שבהם היא תופעל. עיקר הביקורת שהשמיע הופנתה לעצם קבלת החלטה ארוכת טווח ולתפקודו של זיני מול הדרישה