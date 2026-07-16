הרב יעקב אריאל מתנער מארגון חותם: "אין לי כל קשר אליהם, נזפתי בהם"

הרב יעקב אריאל, לשעבר רב העיר רמת גן ומחשובי הפוסקים בדורנו, מתנער באופן חד-משמעי מארגון הרבנים "חותם" בהובלת הרב אביעד גדות. בריאיון מיוחד לעלון השבת "הדור", לרגל תשעה באב, הבהיר הרב אריאל כי למרות שבערך הוויקיפדיה של הארגון הוא עדיין מוגדר כנשיאו, אין לו כל קשר אליו.

"אין לי כל קשר לארגון", הבהיר הרב אריאל למראייניו, הרב אברהם סתיו וגילעד גולדברג. בהמשך אף חשף כי התעמת עם ראשי הארגון בעקבות אחת מפעילויותיהם השנויות במחלוקת: "נזפתי בו (ברב אביעד גדות) על השלט שבו כתב 'סולברג, הורד את ידיך הרפורמיות'".

"המקדש ייבנה רק כשנשכיל לייצר שלום בתוכנו"

במהלך השיחה הדגיש הרב אריאל כי המתינות היא בעיניו ערך יסוד רוחני וציבורי. הוא שיתף בתפיסתו לקראת ימי האבל על חורבן הבית, וציין כי הוא מאמין שהמקדש ייבנה רק כאשר נשכיל לייצר שלום פנימי ואמיתי בתוכנו.

מלבד ההתנערות מארגון חותם, התייחס הרב לשורה של סוגיות בוערות המעסיקות את המגזר הדתי-לאומי והחברה הישראלית כולה:

לימוד תורה לנשים ומפלגה מגזרית

בנוגע לסוגיית לימוד התורה לנשים והרחבת אפיקי ההסמכה עבורן, הביע הרב עמדה תומכת ואמר כי "צריך לתת לאישה להיבחן בכל מקצוע שתרצה".

כאשר נשאל על הצורך בקיומה של מפלגה מגזרית שתייצג את הציבור הדתי-לאומי, השיב הרב כי "עקרונית לא, אבל בפועל כן", כשהוא רומז על המציאות הפוליטית המורכבת שמאלצת את המגזר לשמור על כוחו הפרלמנטרי.

השתמטות חרדית ופוליטיזציה ברבנות

הרב אריאל לא חסך את שבט ביקורתו גם מהנהגת הציבור החרדי ברקע משבר הגיוס, וטען כי "הפוליטיקאים החרדים מקצינים את השיח" בסוגיית ההשתמטות, ובכך מונעים פתרון אמיתי למצוקת השוויון בנטל.

לסיום, התייחס הרב לתהליך בחירת רבני הערים שהתרחש בשנה האחרונה, והביע אכזבה עמוקה מהאופן שבו התנהלו הדברים מאחורי הקלעים כאשר קבע בצער: "הרבנות הפכה לגוף פוליטי".