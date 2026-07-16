דן אילוז מטיל פצצה: שליש מהליכוד התארגן להדחת נתניהו

יממה לאחר שהודיע רשמית כי לא יתמודד בפריימריז של המפלגה לקראת הבחירות הבאות, חבר הכנסת דן אילוז חושף פרטים דרמטיים וחסרי תקדים על שהתרחש מאחורי הקלעים של סיעת השלטון בתקופה שלאחר פרוץ המלחמה.

בראיון לפודקאסט הפוליטי של ynet, גילה חבר הכנסת כי שבועות ספורים לאחר מחדל השבעה באוקטובר, התארגנה קבוצה משמעותית המונה כשליש מחברי סיעת הליכוד במטרה להוביל למהלך של אי-אמון ולהדחת בנימין נתניהו מראשות הממשלה.

המהלך שנפל בגלל אגו

לדברי אילוז, הניסיון להחליף את נתניהו בעיצומה של המערכה היה קרוב מאוד להבשלה, אך בסופו של דבר המהלך כולו קרס בשל מאבקי כוח פנימיים ושיקולי אגו של המעורבים. הוא הסביר כי חברי הכנסת שהיו שותפים למהלך לא הצליחו להגיע להסכמה משותפת על זהות המועמד המוסכם שיחליף את נתניהו בתפקיד, ובעקבות חוסר ההסכמה הזו היוזמה כולה ירדה לטמיון.

"כשקורה משהו כמו 7 באוקטובר, מדינה חפצת חיים לא יכולה להמשיך כרגיל", הסביר אילוז את הלך הרוח ששרר אז בתוך המפלגה. "זה אמור להתבטא גם בהנהגה שצריכה להתחלף. ב-7 באוקטובר זה היה יותר מובן מאליו להרבה מאוד ליכודניקים".

"הליכוד נחטפה על ידי החרדים"

החשיפה הדרמטית מגיעה כאמור על רקע הודעתו של אילוז מאתמול על כך שלא יתמודד שוב ברשימת הליכוד. בהצהרתו הטיח האשמות קשות בהנהגת המפלגה ובכיוון שאליו היא צועדת בשנים האחרונות, וטען כי הליכוד של היום איבד את דרכו האידיאולוגית המקורית.

לדבריו, הליכוד כבר אינו מייצג את ערכי הליברליזם והלאומיות שעליהם התחנך, אלא הפך למפלגה שנחטפה לחלוטין על ידי המפלגות החרדיות וסדר יומן. הוא ציין כי ההיכנעות לדרישות המגזריות בנושאי גיוס ותקציבים, לצד קידום "קומבינות השתמטות" בזמן שהלוחמים קורסים במילואים, הותירה אותו במצב שבו הוא אינו יכול עוד לקרוא לציבור להצביע למפלגה שהוא עצמו אינו מסוגל להצביע לה.