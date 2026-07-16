איראן מזהירה: זה הרגע בו נתקוף את ישראל

מתיחות שיא במזרח התיכון: בכיר איראני שיגר אזהרה חריפה ומפורשת לעבר ירושלים וושינגטון, והבהיר מה יוביל לפתיחתה של מערכה כוללת באזור. בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס הצהיר הבכיר כי כל תקיפה בשטחה של הבירה טהרן או בערים המרכזיות האחרות של איראן תיחשב מבחינת השלטון להכרזת מלחמה רשמית.

התנאי לתקיפת תגובה נגד ישראל

בדבריו התייחס הבכיר האיראני לאפשרות של תגובה צבאית ישירה נגד ישראל, אך סייג זאת בהשגת הוכחות ברורות. לדבריו, איראן תבחר לתקוף את ישראל אך ורק אם יהיה בידיה מידע מודיעיני חד-משמעי ומוצק המוכיח כי לישראל הייתה מעורבות ישירה בתקיפות על אדמתה.

אזהרה חריפה לממשל האמריקני

לצד האיומים המופנים כלפי ישראל, הבכיר האיראני שיגר מסר הרתעתי תקיף גם לבית הלבן. הוא הזהיר באופן ישיר כי אם הנשיא דונלד טראמפ יורה לצבא ארצות הברית לתקוף את מתקני האנרגיה האסטרטגיים ואת הגשרים ברחבי הרפובליקה האסלאמית, הצעד הזה יוביל בהכרח לפריצתה של מלחמה רחבה וכוללת בכל רחבי המזרח התיכון.