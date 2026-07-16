בלי לשים לב: הטעות שעלולה לעלות לנתניהו בהפסד בבחירות

במאמר פרשנות שפרסם באתר מעריב, מנתח הפרשן דן פרי את מה שהוא מגדיר כטעות האסטרטגית של ראש הממשלה בנימין נתניהו בניסיונו לדחות את מועד הבחירות ככל הניתן. לפי פרי, לוח השנה דווקא מזמן ליריביו הפוליטיים של נתניהו נקודות אחיזה ויזואליות וסמליות יוצאות דופן, שיוכלו לשמש נגדו בקמפיין הבחירות הקרוב בצורה יעילה במיוחד.

המשחק החזותי של תאריך הבחירות

החלק הראשון של המלכודת הפוליטית טמון בתאריך המיועד של הבחירות, ה-27 באוקטובר (27.10). פרי מסביר כי התאריך הזה מזמין את יריביו של ראש הממשלה לעשות בו שימוש גרפי מתבקש וקל במיוחד. לטענתו, די להבליט את הספרות 7/10 מתוך התאריך 27/10 כדי להזכיר לכל אזרח בישראל את היום ששינה את המדינה והביא את הכישלון החמור ביותר בתולדותיה.

פרי מוסיף כי אין צורך בדמיון רב כדי לראות כיצד שלטי הבחירות של מפלגות האופוזיציה ינצלו את המשחק החזותי הזה. המטרה תהיה להזכיר לציבור שהאדם שמבקש כעת כהונה נוספת הוא אותו מנהיג שכיהן בתפקיד באותו יום נורא של השבעה באוקטובר, מגמה שלדבריו כבר באה לידי ביטוי ברשתות החברתיות ובמימים שונים שרצים ברשת.

המסר המקראי של פרשת השבוע

מעבר למשחק המספרים הוויזואלי, לוח השנה זימן לנתניהו צירוף מקרים משמעותי וסמלי אף יותר. שבוע הבחירות צפוי לחול בדיוק במהלך השבוע שבו קוראים בבתי הכנסת את פרשת לך-לך.

הציווי האלוהי המקורי לאברהם אבינו – "לך-לך מארצך וממולדתך ומבית אביך" – מסמל אומנם התחלה חדשה ברמה ההיסטורית של העם היהודי, אך בשפה העברית המדוברת של ימינו יש למילים הללו משמעות פשוטה, ישירה ויומיומית הרבה יותר: הגיע הזמן ללכת.

לדברי פרי, קשה להעלות על הדעת שהאופוזיציה תוותר על הזדמנות פז שכזו לקמפיין שלה. הסיסמה "לך-לך, ביבי" היא מסר קליט ומתבקש כל כך שהוא כמעט כותב את עצמו. הוא חותם את דבריו בהערה פיקנטית על כך שמי שיעמיק בפרשת השבוע עצמה ימצא בה אפילו את הרעיה שרה בשמה, מה שמשלים את מה שהוא מכנה כנפלאות דרכי האל בפוליטיקה הישראלית.