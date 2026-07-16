אושר סופית: ההפרדה באקדמיה מתרחבת, כך זה יעבוד

מליאת הכנסת אישרה הלילה (רביעי) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק זכויות הסטודנט של ח"כ לימור סון הר-מלך (עוצמה יהודית), המאפשרת למוסדות להשכלה גבוהה לקיים מסלולי לימוד נפרדים לנשים ולגברים גם בתואר שני ובתואר שלישי.

52 חברי כנסת תמכו בהצעה, מול 43 שהתנגדו.

לצד ההצבעה התפתחה מהומה במליאה, כאשר חברי אופוזיציה הניפו שלטים שעליהם נכתב "הפרדה היא הדרה" במחאה על אישור החוק.

מה קובע החוק?

עד היום, מתווה המועצה להשכלה גבוהה אפשר מסלולי לימוד נפרדים בעיקר לתואר ראשון ובכפוף למגבלות שונות. החוק החדש מעגן בחקיקה כי ניתן לקיים מסלולים נפרדים גם בתארים מתקדמים, עבור מי שמעוניינים בכך מטעמי דת או אורח חיים.

לפי נוסח החוק, במוסדות מעורבים ההפרדה תותר אך ורק בתוך כיתות הלימוד, ולא בקמפוס כולו או במרחבים הציבוריים. בנוסף, אין חובה על מוסדות לפתוח מסלולים כאלה - אלא רק מתן אפשרות לעשות זאת בהתאם לשיקול דעתם ולביקוש.

בקואליציה חוגגים: "חופש בחירה אמיתי"

יוזמת החוק, ח"כ לימור סון הר-מלך, בירכה על אישורו וטענה כי מדובר ב"תיקון עוול" שיאפשר לאלפי נשים וגברים דתיים וחרדים לרכוש השכלה מתקדמת מבלי לוותר על אורח חייהם.

לדבריה, במשך שנים נמנעו רבים מלימודי תואר שני ושלישי משום שלא יכלו ללמוד במסגרת התואמת את אמונתם, אף שלעיתים תארים אלה הם תנאי לקידום מקצועי, למכרזים בשירות המדינה ולתפקידי ניהול.

גם בשדולה למען האישה החרדית והדתית בירכו על המהלך. מנהלות השדולה, ד"ר מלכהלי בלוי חנוכה וענת גופשטיין, הגדירו את אישור החוק כ"יום היסטורי" וכ"ניצחון של חופש הבחירה", וטענו כי הוא יסיר חסמים בפני נשים דתיות וחרדיות המבקשות להתקדם באקדמיה ובשוק העבודה.

באופוזיציה תקפו בחריפות את אישור החוק.

ח"כ שלי טל מירון (ביחד) אמרה כי "זו לא הפרדה, זו הדרה", וטענה שמדובר בעוד צעד במסגרת "פירוק יסודות הדמוקרטיה". היא התחייבה כי הממשלה הבאה תפעל לבטל את החוק.

גם ח"כ מרב מיכאלי תקפה את המהלך וכתבה כי "אין דבר כזה נפרד אבל שווה", וטענה שהקואליציה פועלת נגד שוויון בין נשים לגברים ובין אזרחי ישראל.

ח"כ עדי עזוז (ביחד) הוסיף במהלך הדיון כי "הממשלה המיזוגנית בתולדות ישראל פוגעת במודע בזכויות נשים באופן חסר תקדים", בחברי אופוזיציה הניפו במליאה שלטים שעליהם נכתב: "הפרדה היא הדרה".

החוק צפוי להיכנס לתוקף לאחר פרסומו ברשומות, ויאפשר למוסדות להשכלה גבוהה שיבחרו בכך לפתוח מסלולי תואר שני ושלישי נפרדים לנשים ולגברים, בהתאם לתנאים שנקבעו בחוק.