חצי גמר מונדיאל 2026. מחזיקת התואר מול נבחרת האריות נאבקות על הזכות להתייצב מול ספרד בגמר הגדול, אך 45 הדקות הראשונות לא סיפקו את הדרמה שהאוהדים ציפו לה.
כ-50,000 אוהדים, רובם תומכי ארגנטינה, מלאו את היציעים בציפייה למופע של ליאו מסי והארי קיין, אך המציאות על המגרש הייתה שונה. ארגנטינה התבצרה במחצית שלה, והאנגלים לא הצליחו לחדור את הבונקר.
אלופת אירופה ספרד כבר מחכה בגמר לאחר שהדיחה את צרפת ואמבפה בחצי הגמר הראשון. אנגליה היא פיינליסטית היורו, וניצחון שלה היה משחזר את גמר יורו 2024 בו ניצחה ספרד, אבל תיאלץ לשחק מול צרפת במשחק על המקום השלישי.
מחצית ללא שערים ועם הרבה עבירות
המחצית הראשונה התאפיינה בעיקר במשחק פיזי וקטוע. השופטים נאלצו לשרוק על עבירות רבות, כאשר שתי הנבחרות בחרו להתמקד בהגנה ובמניעת מצבים מסוכנים. מסי ניסה מספר פעמים ליצור סכנה, אך ההגנה האנגלית הצליחה לנטרל את ניסיונותיו. מהצד השני, קיין לא הצליח למצוא פתרונות מול ההגנה הארגנטינאית המאורגנת.
המצבים האמיתיים היו מעטים ומרוחקים. שני השוערים, אמיליאנו מרטינס וג'ורדן פיקפורד, לא נאלצו לבצע הצלות מורכבות במיוחד. האווירה באצטדיון הייתה מתוחה, כאשר האוהדים הארגנטינאים ניסו לדחוף את קבוצתם קדימה, אך השחקנים על המגרש נראו זהירים מדי.
התעוררות במחצית השנייה
עם פתיחת המחצית השנייה חוליאן אלברס בעט למשקוף וכמעט הכניע את השוער האנגלי פיקפורד, בעיטת ההמשך הייתה לרשת החיצונית. בהמשך המומנטום היה אצל הארגנטינאים במדים הכחולים שתקפו את השער האנגלי יותר ויותר. אלא שאז בדקה ה-55 בהתקפה מתפרצת של האנגלים, הכנסת כדור לרחבה וגורדון בעט מקרוב והעלה את האנגלים ל-1:0.
אחרי השער הארגנטינאים הגבירו את הלחץ על השער האנגלי, אבל היו לא מדויקים. האנגלים עברו לבונקר והארגנטינאים התקשו. בדקה ה-69 הצלה של פיקפורד מקו השער. בדקה ה-76 שוב העמוד מציל את האנגלים מנגיחה של מקליסטר.
בדקה ה-85 פרננדס בבעיטה מקו ה-16 חדר את הבונקר והשווה ל-1:1. מסי בישל.
ובדקה ה-92 ארגנטינה עלתה ליתרון. שוב מסי מבשל ולאוטורו המחליף נוגח מקרוב.
ארגנטינה הגיעה למשחק הזה לאחר מהפך דרמטי מול מצרים, כאשר היא הצליחה להפוך 0:2 ל-3:2 בהארכה. אנגליה מצידה הגיעה לכאן לאחר ניצחון דרמטי על נורבגיה, כאשר ג'וד בלינגהאם כבש צמד והכריע בדקה ה-93.