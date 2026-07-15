חצי גמר מונדיאל 2026. מחזיקת התואר מול נבחרת האריות נאבקות על הזכות להתייצב מול ספרד בגמר הגדול, אך 45 הדקות הראשונות לא סיפקו את הדרמה שהאוהדים ציפו לה.

כ-50,000 אוהדים, רובם תומכי ארגנטינה, מלאו את היציעים בציפייה למופע של ליאו מסי והארי קיין, אך המציאות על המגרש הייתה שונה. ארגנטינה התבצרה במחצית שלה, והאנגלים לא הצליחו לחדור את הבונקר.

אלופת אירופה ספרד כבר מחכה בגמר לאחר שהדיחה את צרפת ואמבפה בחצי הגמר הראשון. אנגליה היא פיינליסטית היורו, וניצחון שלה היה משחזר את גמר יורו 2024 בו ניצחה ספרד, אבל תיאלץ לשחק מול צרפת במשחק על המקום השלישי.

מחצית ללא שערים ועם הרבה עבירות

המחצית הראשונה התאפיינה בעיקר במשחק פיזי וקטוע. השופטים נאלצו לשרוק על עבירות רבות, כאשר שתי הנבחרות בחרו להתמקד בהגנה ובמניעת מצבים מסוכנים. מסי ניסה מספר פעמים ליצור סכנה, אך ההגנה האנגלית הצליחה לנטרל את ניסיונותיו. מהצד השני, קיין לא הצליח למצוא פתרונות מול ההגנה הארגנטינאית המאורגנת.

המצבים האמיתיים היו מעטים ומרוחקים. שני השוערים, אמיליאנו מרטינס וג'ורדן פיקפורד, לא נאלצו לבצע הצלות מורכבות במיוחד. האווירה באצטדיון הייתה מתוחה, כאשר האוהדים הארגנטינאים ניסו לדחוף את קבוצתם קדימה, אך השחקנים על המגרש נראו זהירים מדי.