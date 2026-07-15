דרמה: השב"כ ייכנס למאבק בפשיעה במגזר הערבי

דרמה. הממשלה אישרה את התכנית לפיה השב"כ ייכנס למאבק למיגור הפשיעה בתכנית משולבת עם המשטרה בכחצי מיליארד ש"ח.

בישיבתה האחרונה כממשלה מכהנת, אישרה הממשלה את התכנית שהובילו ראש הממשלה בנימין נתניהו, השרה לשוויון חברתי מאי גולן והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

לפי התכנית, השב"כ ייכנס למאבק בפשיעה במגזר הערבי. במסגרת התכנית, כ-364.5 מיליון ש"ח יוקצו לשב"כ, לטובת הקמת יחידה ייעודית למאבק בהברחות ובסחר באמצעי לחימה ותגבור יכולות מודיעיניות ומבצעיות.

בנוסף, כ-132.4 מיליון ש"ח יוקצו למשטרה, להקמת יחידה ארצית ייעודית למאבק בפשיעה בחברה הערבית, לרבות הקמת מערכי טכנולוגיה והצטיידות באמצעים מבצעיים מתקדמים.

בנוסף, תוקצה תוספת של 130 תקני כוח אדם לשב"כ החל משנת 2026, לצד הקצאת תקציב קבוע בסך 35 מיליון ש"ח מדי שנה, החל משנת 2026.

ראש הממשלה בנימין נתניהו: "הכנסת השב"כ למאבק בפשיעה בחברה הערבית, שהפכה למכת מדינה, היא בשורה דרמטית וצעד משמעותי במלחמת החורמה שאנחנו מנהלים נגד ארגוני הפשיעה. שילוב היכולות המודיעיניות, המבצעיות והטכנולוגיות של השב"כ, לצד פעילות משטרת ישראל וכלל גורמי האכיפה, יאפשר להפעיל את מיטב הכלים העומדים לרשות המדינה - לרבות אמצעים מתקדמים ויכולות מודיעיניות - כדי להגיע אל ראשי ארגוני הפשיעה, לפגוע בתשתיות שלהם ולהשיב את הביטחון האישי לאזרחים.

לא נקבל מציאות של אלימות, סחיטה ורצח ברחובות. מדינת ישראל תפעל בנחישות, בעוצמה וללא פשרות כדי למגר את ארגוני הפשיעה ולהשיב את הביטחון ברחובות. אני מברך את השרה מאי גולן ואת השר איתמר בן גביר על הובלת המהלך החשוב הזה".