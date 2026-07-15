צבא ארצות הברית תוקף באיראן ( צילום: צבא ארצות הברית )

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (סנטקום) הודיע היום (רביעי) על פתיחת גל תקיפות נוסף במטרות צבאיות באיראן. בהודעה רשמית נמסר כי התקיפות נועדו לפגוע ביכולות הצבאיות שבהן השתמשו הכוחות האיראניים כדי לתקוף כלי שיט מסחריים במצר הורמוז ויעדים אמריקניים באזור.

"בשעה 15:00 זמן המזרח האמריקאי, הכוחות האמריקאים פתחו במבצעים לגל שני של תקיפות היום נגד איראן. התקיפות מכוונות ליכולות צבאיות איראניות המשמשות לאיום בכלי שיט החופשיים העוברים במצר הורמוז, נתיב מים בינלאומי חיוני למסחר העולמי. הצבא האמריקאי מחזיק את איראן באחריות בהתאם להוראות המפקד העליון". על פי דיווחים, הפעולה מגיעה על רקע ירי איראני לעבר יעדים אמריקניים בעיראק, כולל על בניין הקונסוליה בארביל. מדובר בהסלמה משמעותית במתיחות בין וושינגטון לטהראן, זאת למרות הפסקת האש שהוכרזה לאחרונה והמגעים המתקיימים להשגת הסכם.

מערכות ההגנה האווירית פועלים בארביל, עיראק - ללא קרדיט מערכות ההגנה האווירית פועלים בארביל, עיראק | צילום: ללא קרדיט 10 10 0:00 / 0:18

תקיפות בשעות יום - סטייה מהנוהל הרגיל

בניגוד לגלי התקיפות הקודמים שבוצעו בשעות הלילה, הפעם בחרו האמריקנים לפעול בשעות היום. דובר פיקוד המרכז האמריקני, קפטן טים הוקינס, אישר כי התקיפות בוצעו במסגרת "פעולות הגנה עצמית" ונועדו להגן על כוחות אמריקניים מפני איומים מצד הצבא האיראני.

בין המטרות שהותקפו היו אתרי שיגור טילים, מערכות הגנה אווירית וסירות איראניות שניסו להניח מוקשים ימיים באזור בנדר עבאס, עיר נמל אסטרטגית בדרום איראן. "פיקוד המרכז של ארצות הברית ממשיך להגן על כוחותינו תוך הפעלת איפוק במהלך הפסקת האש המתמשכת", מסר הוקינס.

תקיפות באיראן. ארכיון ( ללא קרדיט. )

דיון מיוחד בבית הלבן

זמן קצר לאחר ההודעה האמריקנית דיווחו כלי תקשורת באיראן על סדרת פיצוצים באזור בנדר עבאס. בסוכנות הידיעות "מאהר" נמסר כי נשמעו הדי פיצוצים במזרח העיר, אך הודגש כי "המצב נמצא תחת שליטה". בסוכנות "תסנים" דווח על לפחות שלושה פיצוצים באזור.

על פי דיווחים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כינס אמש דיון מיוחד בחדר המצב בבית הלבן, שבמרכזו עמדו תוכניות להרחבת המערכה הצבאית נגד איראן. בישיבה השתתפו סגן הנשיא ג'יי. די. ואנס, שר החוץ מרקו רוביו, שר ההגנה פיט הגסת', יו"ר המטות המשולבים הגנרל דן קיין, ראש ה-CIA ג'ון רטקליף ובכירים נוספים בממשל האמריקני.

הגסת' במפקדת סנטקום בפלורידה - דוברות צבא ארה"ב הגסת' במפקדת סנטקום בפלורידה | צילום: דוברות צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:23

על פי שלושה מקורות המעורים בפרטים, הדיון עסק באפשרות להרחיב את התקיפות מעבר למטרות הימיות באזור מצר הורמוז, ולפגוע גם ביעדים אסטרטגיים ברחבי איראן. עד כה, התמקדו התקיפות האמריקניות במערכות הגנה אווירית, מכ"מים, אתרי שיגור טילים נגד ספינות, בסיסי כטב"מים ותשתיות צבאיות.

איומים מוקדמים של שר ההגנה האמריקני

מוקדם יותר, שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' שיגר איומים חריפים לעבר איראן במהלך ביקורו במפקדת פיקוד מרכז (סנטקום) בפלורידה. "אנחנו עומדים לתקוף הלילה חזק באיראן. איראן עומדת לספוג הפצצות על מתקנים מרכזיים", הצהיר הגסת'. עם זאת, הוא הדגיש כי ההפצצות לא נועדו לפתוח מחדש את המלחמה אלא כדי לקבוע את התנאים לעסקה.

בישראל נשמרת דריכות שיא במערכי ההגנה בשל ההצהרות האמריקניות והחשש מתגובה איראנית אפשרית. כזכור, מטוסי התדלוק שהשתתפו בתקיפות קודמות המריאו מנמל התעופה בן גוריון, מה שמעלה את רמת הערנות במערכת הביטחון הישראלית.

ההסלמה הנוכחית מגיעה על רקע מתיחות מתמשכת במפרץ הפרסי ומאמצים אמריקניים להכריח את המשטר האיראני לחתום על הסכם נוח יותר לוושינגטון. עדכונים נוספים בהמשך.