סרוגים
צרות לנתניהו

סקר מנדטים: לראשונה, יש לאיזנקוט קואליציית 61

סקר חדשות 13 מעלה כי לראשונה גוש מפלגות האופוזיציה יכול להרכיב ממשלה בלי הערבים. איזנקוט ובנט מזנקים, ש"ס נחלשת סמוטריץ' מפתיע עם 6 מנדטים, וגם חילי ויועז בפנים

21:59
תגובות
לראשונה יש לו 61 בלי הערבים (מרים אלסטר/פלאש90)

סקר חדשות 13 מעניק בשורה טובה ליו"ר ישר גדי איזנקוט שלראשונה יכול להקים ממשלת 61 בלי המפלגות הערביות.

לפי הסקר הליכוד הוא עדיין המפלגה הגדולה ביותר עם 22 מנדטים, אבל מאחוריו 21 מנדטים לאיזנקוט. בנט ולפיד עוצרים את הקריסה ועומדים על 15. יאיר גולן מפתיע עם 11 וליברמן גם על דו ספרתי עם 10 מנדטים.

הנדל וטרופר שלראשונה עוברים את אחוז החסימה משלימים את הקואליציה ומעניקים 61 לגוש האופוזיציה.

בגוש הימין: יהדות התורה עם 8 מנדטים, ש"ס צונחת ל-7 ועוצמה יהודית גם היא יורדת ל-7. סמוטריץ' שהיה על אחוז החסימה מזנק ל-6 מנדטים. וביחד גוש הימין-חרדים מונה רק 50 מנדטים.

המפלגות הערביות על 9 מנדטים. בל"ד וגנץ לא עוברים את אחוז החסימה.

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
עקבו אחרינו גם ב -
הצטרפו אלינו