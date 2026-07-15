סקר מנדטים: לראשונה, יש לאיזנקוט קואליציית 61

סקר חדשות 13 מעניק בשורה טובה ליו"ר ישר גדי איזנקוט שלראשונה יכול להקים ממשלת 61 בלי המפלגות הערביות.

לפי הסקר הליכוד הוא עדיין המפלגה הגדולה ביותר עם 22 מנדטים, אבל מאחוריו 21 מנדטים לאיזנקוט. בנט ולפיד עוצרים את הקריסה ועומדים על 15. יאיר גולן מפתיע עם 11 וליברמן גם על דו ספרתי עם 10 מנדטים.

הנדל וטרופר שלראשונה עוברים את אחוז החסימה משלימים את הקואליציה ומעניקים 61 לגוש האופוזיציה.

בגוש הימין: יהדות התורה עם 8 מנדטים, ש"ס צונחת ל-7 ועוצמה יהודית גם היא יורדת ל-7. סמוטריץ' שהיה על אחוז החסימה מזנק ל-6 מנדטים. וביחד גוש הימין-חרדים מונה רק 50 מנדטים.

המפלגות הערביות על 9 מנדטים. בל"ד וגנץ לא עוברים את אחוז החסימה.