נאום ה"אני מאשים" של אילוז ( ללא )

חבר הכנסת דן אילוז פרסם הערב (ד') סרטון נוקב שבו הוא מאשר רשמית את עזיבתו את מפלגת הליכוד, ומצהיר כי לא יתמודד בפריימריז הבאים של המפלגה.

בסרטון, אילוז העביר ביקורת חריפה על התנהלות הקואליציה וטען כי המפלגה נחטפה על ידי קבוצות אינטרסים ואימצה אג'נדות שאינן מייצגות את הימין הממלכתי והליברלי של בגין וז'בוטינסקי. הפרישה של אילוז מגיעה שבוע אחרי הפרישה המתוקשרת של ח"כ יולי אדלשטיין, אך לא מפתיעה את מי שעקב אחרי התבטאויותיו של אילוז בחודשים האחרונים. חבר הכנסת נודע כמתנגד מוצהר לחוקי הפטור מגיוס ולקידום אג'נדות שלטעתו סותרות את ערכי הליכוד המקוריים.

דן אילוז "הליכוד היא מפלגה שנחטפה" - ללא דן אילוז "הליכוד היא מפלגה שנחטפה" | צילום: ללא 10 10 0:00 / 7:57

"במקום לבקש סליחה, הליכוד מתחמק מאחריות"

בפתח דבריו, אילוז התייחס למחדל ה-7 באוקטובר והאופן שבו הליכוד מתמודד עם האחריות. "האמת היא שמיד אחרי השביעי לאוקטובר, היה ברור לכולם שנתניהו צריך לסיים את תפקידו אחרי הקדנציה הזאת", אמר אילוז בסרטון. "במקום לעמוד מול הציבור ולבקש סליחה, הליכוד עושה הכל כדי להתחמק מאחריות. אנחנו מורידים את המילה 'טבח' מהחוק ומונעים הקמת ועדת חקירה. זהות יהודית זה קודם כל לקחת אחריות".

דבריו של אילוז מתייחסים למהלכים שננקטו בכנסת בחודשים האחרונים, שעוררו ביקורת ציבורית רחבה בציבור הדתי-לאומי והימין הליברלי.

חוק הפטור: "אין הבדל בין הצבעה לליכוד לש"ס"

הביקורת החריפה ביותר של אילוז הופנתה כלפי חוק הפטור מגיוס, שהיה נקודת המפנה עבורו. "סאגת הפטור מגיוס היא חרפה שהבהירה לי שמקומי כבר לא בליכוד", הצהיר. "בזמן שצה"ל מזהיר מקריסה תחת הנטל וחבריי המילואימניקים מקריבים את המשפחה ואת חווית האבהות שלהם, הליכוד בחר בכניעה מתמשכת למפלגות החרדיות וקידם קומבינות כדי למסד השתמטות".

אילוז הוסיף והטיח: "אין שום הבדל היום בין הצבעה לליכוד, לש"ס או לגולדקנוף". דבריו אלה משקפים את התסכול העמוק בקרב חלקים בציבור הדתי-לאומי מהברית הפוליטית עם המפלגות החרדיות, במיוחד בעיצומה של מערכה צבאית ממושכת.

כזכור, אילוז קרא בעבר לפרק את הברית עם המפלגות החרדיות והאשים את העסקנים החרדים בדרישה למנוע גיוס דווקא בזמן מלחמת מצווה.

נתניהו מוריד את הסעיף מהחוק ( יונתן זינדל/פלאש90 )

יוקר המחיה: "אתם משלמים מס ליכוד"

אילוז לא הסתפק בביקורת על נושא הגיוס, והתייחס גם למצב הכלכלי ויוקר המחיה. "אין שום יכולת להיטיב עם האזרח במפלגה שכל כולה בנויה מקבוצות אינטרסים", טען. "כשאתם הולכים לסופר היום, אתם משלמים מס ליכוד, מס ועדי עובדים ומס של הלובי החקלאי. הליכוד לא רק שלא עוצר את יוקר המחיה, הוא מחולל אותו".

דבריו מבטאים את הביקורת הגוברת בציבור הימני על נטישת הכלכלה החופשית לטובת קבוצות אינטרסים, נושא שעומד במרכז הדיון הציבורי בחודשים האחרונים.

"אמשיך לפעול למען המדינה מכל מקום"

לקראת סיום הסרטון, אילוז התייחס לעתידו ולמחויבותו למדינה. "לפני 18 שנה עזבתי קריירה מובטחת אחרי לימודים באחת האוניברסיטאות הטובות בעולם כדי לעלות לארץ ולהתגייס לצה"ל", סיפר. "אמשיך לפעול למען המדינה מכל מקום שבו אהיה, ביושרה ובנחישות".

אילוז חתם את הסרטון בפנייה ישירה למתפקדי הליכוד, תוך שהוא מדגיש כי הפער בין השטח לבין ההנהגה מעולם לא היה גדול יותר. השאלה הגדולה כעת היא האם תשפיע הפרישה על מפת הגושים, ואם יצטרף אילוז למפלגה אחרת לקראת הבחירות הבאות.

הפרישה מגיעה בעיצומה של דרמה פנימית בליכוד סביב הפריימריז, כאשר ראש הממשלה נתניהו מנסה לקדם שינויים בשיטת הבחירה הפנימית במפלגה. יחד אם אילוז פרש גם יולי אדלשטיין שהודיע כי לא יתמודד לרשימת הליכוד לכנסת. שרן השכל פרשה מתקווה חדשה והתפטרה מתפקידה כסגנית שר החוץ.