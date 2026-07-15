בנוהל: עתירה לבג"צ נגד חוק פיצול היועמ"ש

הרשות המחוקקת היא רק המלצה. דקות לאחר שעבר ברוב גדול בכנסת, חוק היועמ"שים, התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג"ץ בדרישה לבטל אותו.

בעילות לעתירה, כותבים בתנועה לאיכות השלטון: "מדובר בעוד חוליה בהפיכה המשטרית: חוק שמאפשר לממשלה לקבוע בעצמה שחוות דעת משפטית 'לא משקפת את הדין', לעקוף את היועמ"ש באמצעות עורכי דין פרטיים ולהכפיף את שומר הסף המרכזי במדינה לפוליטיקאים - כלומר, שלטון שמחליט לבד מה מותר לו. המשנה ליועמ"שית הגדיר את התוצאה במדויק: היועץ המשפטי יהפוך לעורך דין פרטי של הממשלה.

וחייבים לדבר על המניע, על מי שעומד מאחורי כל המהלך: ראש ממשלה נאשם בפלילים, שמנסה להימלט מאימת הדין. הוא מפרק את המוסד שעומד בראש התביעה במשפטו, בתקווה שיועץ ממונה מטעם יבטל לו את כתב האישום. ולא במקרה החוק גם מחייב את הממשלה להחליט מחדש, בתוך 30 יום, איך ממנים ואיך מדיחים יועץ משפטי לממשלה - הדרך נסללת.

וכל זה נעשה בבליץ חקיקה של קואליציה ללא לגיטימציה - קואליציה שהציבור עומד להכריע על עתידה בקלפי משנה את כללי המשחק בדרכה הביתה, ומנסה לכבול גם את ידי הכנסת הבאה. אין לה מנדט לזה. זו העתירה השלישית שאנחנו מגישים השבוע נגד חוקי המחטף, ולא נעצור: נעמוד על ביטול החוק בבג"ץ, כי במדינה דמוקרטית אף אחד אינו מעל החוק - גם לא ראש הממשלה."

נציין כי מוקדם יותר הבוקר, בעקבות עתירה של התנועה לאיכות השלטון וסיעת 'יש עתיד' הוציא שופט בית המשפט העליון גרוסקופף צו על תנאי נגד חוק המעצרים שעבר שלשום, ולמעשה הקפיא את תחולתו.

האופוזיציה בישראל נמצאת בבית המשפט העליון שהצליח לבטל יותר חוקים בקדנציה הזו מאשר 52 חברי הכנסת שיושבים באגף השמאלי במליאה.