היועמ"שית גלי בהרב מיארה ( אורן בן חקון / פלאש90 )

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף היום (רביעי) בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, במהלך נאומו במליאת הכנסת. ההתבטאויות החריפות הגיעו על רקע הדיון בחוק פיצול היועמ"שית, כאשר השר לא חסך בביקורת על תפקודה של בהרב-מיארה.

"מקומה של גלי בהרב-מיארה הוא מאחורי סורג ובריח, ורק שתהיה שם – הצדק ייעשה", אמר בן גביר מעל דוכן המליאה, בהתבטאות חריגה במיוחד כלפי בעלת התפקיד הבכיר במערכת המשפטית.

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השר המשיך ובירך על הקואליציה ועל מהלך החקיקה: "יישר כוח לשר יריב לוין, יישר כוח לרוטמן, יישר כוח לכל הקואליציה הזאת", ציין. לדבריו, "במשך שנים הייתה הפקרות – לא אכפתם, לא טיפלתם, לא עשיתם. אנחנו משנים". בן גביר טען כי היועצת המשפטית לממשלה "הייתה ועדיין הנציגה שלכם", בהתייחסות למערכת המשפטית והאופוזיציה. "היום, הכוח שלה נחלש, וככה זה יהיה בעזרת השם עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב", הבטיח. רקע: גל ביקורת על היועמ"שית דבריו של בן גביר מצטרפים לגל ביקורת רחב שמתנהל בימים אלה כלפי היועצת המשפטית לממשלה. פרופסור משה כהן אליה טען לאחרונה כי "ליועמ"שית יש דם על הידיים" בעניין האלימות הגואה במגזר הערבי, וכי "מי שמחזיק בכוח ומונע מן הדרג הנבחר להפעיל אותו, אינו רשאי להיעלם כאשר הכישלון נמדד בגופות". גם עורך הדין דניאל כהן קרא למעצר מנהלי של היועמ"שית, וטען כי "התנהלותה הולכת ומקצינה. הגיע העת לחקור אותה". לדבריו, "אם הייתה מוסרת עדות מרצונה, מוסרת את הטלפון שלה בפרשת כוח 100 ובפרשות נוספות, ייתכן שהעננה מעל ראשה הייתה קטנה יותר".