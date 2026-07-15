דוד זיני ( נועם רבקין/פלאש90 )

ראש השב"כ דוד זיני מתכוון להמליץ בפני ועדת השרים לענייני שב"כ על הרחבת מערך האבטחה עבור אשת ראש הממשלה שרה נתניהו ושני בניה, יאיר ואבנר, לתקופה של חמש שנים קדימה – ללא קשר לתוצאות הבחירות הקרובות. ההמלצה צפויה להתקבל בישיבת הוועדה המתוכננת מחר (חמישי), כך על פי הפרסום הערב בחדשות 12.

בחדשות 13, פרסמו כי הרחבת האבטחה תיעשה לא רק לתקופה של 5 שנים, אלא לכל החיים. ההחלטה המתגבשת מגיעה בניגוד גמור לעמדת גורמי המקצוע בשב"כ ובמטה לביטחון לאומי (מל"ל), שמתנגדים בתוקף להמלצה זו. על פי הדיווחים, גורמי הביטחון טוענים כי למרות שקיימים איומים משמעותיים נגד משפחת נתניהו, קביעת אבטחה מורחבת לחמש שנים מראש מהווה החלטה "לא מידתית" ושאינה עומדת במבחני הסבירות המקצועיים. העיתונאי ירון אברהם חשף אמש (שני) בחדשות 12 כי שרה נתניהו לוחצת בימים האחרונים על גורמי המקצוע במל"ל ובשב"כ להגיש חוות דעת שתתמוך בהרחבת האבטחה. על פי הדיווח, אשת ראש הממשלה טוענה כי משפחתה נמצאת תחת איומים משמעותיים, ולפיכך מגיעה להם אבטחה מורחבת לתקופה ממושכת. גורמי הביטחון, לעומת זאת, מעכבים את ההחלטה ומתנגדים לקביעה מוקדמת כה ארוכת טווח. בשב"כ סירבו להתייחס לפרסומים, מהמל"ל נמסר כי אין התייחסות לעניין, ומלשכת ראש הממשלה נמסר כי "ההחלטה לא נכונה".

שרה נתניהו ( אוליבר פיטוסי, פלאש 90 )

ביקורת חריפה מהאופוזיציה והתקשורת

הפרסום על הבקשה החריגה עורר גל ביקורת נוקב בזירה הציבורית. העיתונאי בן כספית תקף בחריפות: "זה סיפור ענק, על משפחה נהנתנית, חזירית, מכורה לשלטון, שמנסה לקושש הטבות על הבאזר. הם רוצים הגדלת מערך האבטחה על הגברת ובניה וקביעה כי יאובטחו כל ימי חייהם".

גולשים רבים הצטרפו לביקורת וטענו כי שרה נתניהו "יודעת שהם הולכים להפסיד בבחירות, אז היא מנסה לעשות כל מהלך שיבטיח להם אבטחה על חשבון המדינה". העיתונאי ירון אברהם הביע דאגה עמוקה מההתפתחויות סביב ראש השב"כ, ואמר ברדיו 103fm: "צריכה להטריד את כולנו ההבנה שראש השירות החשאי של ישראל מוכן להפעיל כלים דרקוניים כלפי עיתונאים רק כדי לרצות את הבייס. אותי זה מפחיד".