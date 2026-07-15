אחרי העימות עם שרן השכל: סער הודיע על מינוי חדש לתפקיד

יממה לאחר התפטרותה של סגנית שר החוץ לשעבר ח"כ שרן השכל והעימות החריף בינה לבין מפלגת הימין הממלכתי, שר החוץ גדעון סער הודיע היום (רביעי) כי החליט, בהסכמת ראש הממשלה בנימין נתניהו, למנות את סגן יו"ר הכנסת, ח"כ מישל בוסקילה מהימין הממלכתי לתפקיד סגן שר החוץ.

בהודעתו ציין סער כי בוסקילה מכהן כחבר ועדת החוץ והביטחון, כיו"ר ועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה וכחבר ועדת המשנה למודיעין.

המינוי יובא עוד הערב לאישור הממשלה במשאל טלפוני, וייכנס לתוקף מחר בערב, עם השלמת 48 השעות ממועד התפטרותה של השכל. לאחר מכן תימסר בכנסת ההודעה הרשמית על המינוי, בהתאם להוראות החוק.

המינוי מגיע על רקע הקרע הפומבי בין השכל לבין מפלגתה לשעבר. לאחר התפטרותה תקפה אותה מפלגת הימין הממלכתי בחריפות, וטענה כי ניסתה "לסחוט כספי מימון מפלגות" וכי בקשתה להפוך לסיעת יחיד סמוך לפיזור הכנסת היא "מופרכת, חצופה וכפוית טובה", ואף אינה עומדת בתנאי החוק.