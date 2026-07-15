"אני מתחזקת": כוכבת האח הגדול נחשפת

שלי סרבריאניקוב לא מפסיקה לעבוד לרגע. אחרי האח הגדול, בזמן שהיא קוטפת קמפיין נחשק ונוצץ ומתייצבת מול המצלמות של מותג האיפור והטיפוח ADAH, היא מוכיחה שחיי הזוהר ממש לא סותרים את עולם הרוח. בראיון וידאו חשופים על הסט, היא עושה סדר בכל השמועות על תהליך ההתחזקות שלה ומספרת מאיפה הכל באמת התחיל.

"זה ממש לא בגלל עומר!"

למי שחשב שההתקרבות של שלי לדת קשורה לבן הזוג מהבית, עומר ציפורי – לשלי יש תשובה חד-משמעית עבורכם. "מה קשר? ממש לא בגללו... ממש בגללי!", היא מבהירה.

מתברר שהרומן של שלי עם הדת התחיל הרבה לפני שהיא ועומר נפגשו מתחת לעינו הפקוחה של האח הגדול: שלי מספרת שהזיקה ליהדות מלווה אותה כבר שנים, מאז שיעור התורה הראשון שלה בגיל 16. מי שחיברה אותה לעולם הזה היא חברה טובה שנמצאת כיום במדרשת "שובה ישראל" במרוקו.

מה קורה אצל שלי ועומר בערבי שישי?

השאלות על שמירת השבת והקידוש תמיד מעסיקות את המעריצים, ושלי מחליטה לעשות סדר ומתארת בדיוק איך נראה סוף השבוע שלהם: "שומרים שבת אנחנו לא, אבל אני עוד רואה אותנו באמת שומרים שבת בעזרת השם. הלוואי הלוואי הלוואי, זאת המטרה – לשמור שבת ביחד."

ומה לגבי הקידוש? שלי מספרת שהם מקפידים על המנהג, אך עדיין לא לבדם: "קידוש אנחנו עושים או אצל המשפחה של עומר או אצל חברים. אני ועומר עדיין לא עשינו ביחד [לבד] כי זה רק שניים וזה טיפה באסה, אז אנחנו רק מצטרפים".

קוטפת את קמפיין הקיץ

לצד העבודה הרוחנית, שלי לגמרי קוצרת את פירות ההצלחה בעולם האופנה והביוטי. הבחירה בה להובלת קמפיין הקיץ של מותג האיפור של עדה לזורגן היא עדות נוספת לכך שהיא כאן כדי להישאר.

כשנשאלה מה נותר לנו לאחל לה, היא סיכמה בחיוך הממיס שלה: "נותר לכם לאחל לי בהצלחה, והלוואי שהכל יהיה טוב, וש... לא יודעת, שהשם ישמור אותי. נכון?"