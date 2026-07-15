רוני אלשיך ( יונתן זינדל/פלאש90 )

מפכ"ל המשטרה לשעבר, רב ניצב בדימוס רוני אלשיך, יצא בהתבטאות חריפה במיוחד נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. בראיון שישודר מחר (רביעי) בתוכנית "אסנהיים" ברשת 13, חשף אלשיך מה היה עושה אם השר היה מגיע לחדר הפיקוד שלו בתקופת כהונתו.

"אם הוא היה נכנס לך לחפ"ק כשאתה מפכ"ל?" שאל המראיין עמרי אסנהיים. תשובתו של אלשיך הייתה חד משמעית: "מעיף אותו. אומר לו: 'אדוני, צא מפה. אתה לא יכול להישאר פה, אסור לך להיות פה, נקודה'."

מתוך הראיון עם אלשיך ל"אסנהיים" - רשת 13 מתוך הראיון עם אלשיך ל"אסנהיים" | צילום: רשת 13 10 10 0:00 / 0:28

כשאסנהיים העיר לו שבמקרה כזה השר היה מעיף אותו מתפקידו, השיב אלשיך בלאקוניות: "היה מעיף אותי. אז מה?" המראיין המשיך ושאל: "ככה היית אומר לשר? מעיף אותו?" ואלשיך חזר על עמדתו: "כן. 'אדוני השר, תצא בבקשה, אסור לך להיות פה. אתה פוגע באמון הציבור במשטרה, אתה פוגע בעשייה הנקייה של המשטרה, מבקש ממך שתעזוב את החפ"ק'." דבריו של אלשיך מגיעים על רקע ביקורת חריפה שמתח לאחרונה על צמרת המשטרה הנוכחית. בעקבות השתתפותם של ניצבים בדרג הפיקודי הבכיר במסיבת יום ההולדת של השר בן גביר, טען אלשיך כי "זה מעוות את תפיסת האזרחים כלפי המשטרה וצובע אותם". לדבריו, "המשטרה איננה משטרה ניטרלית, וזה משמיד את אמון הציבור במשטרה".

איתמר בן גביר דני לוי ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

"מיואש מהממשלה הזו"

בשבועות האחרונים הרבה אלשיך להתבטא בחריפות נגד מדיניות הממשלה. בראיון ברדיו 103fm התייחס לפרשת יונתן אוריך ואמר: "הכי מטריד פה זה שכולם מתקרנפים. הולך ראש הממשלה מחזיר אותם להיות לגיטימיים ומממני החמאס - אף אחד לא יכול להסביר את ההיגיון. כולם מתיישרים לחבק את אוריך, לחבק את קטאר גייט אני מיואש מהממשלה הזו במובן הזה".

אלשיך, שכיהן כמפכ"ל המשטרה עד לפני מספר שנים, נחקר לאחרונה באזהרה בחשד להעסקת שוהה בלתי חוקי. החקירה התנהלה בתחנת מסובים במסגרת הליך פלילי שנפתח בעקבות מעצרו של תושב שטחים ללא אישורי שהייה. מעדות השב"ח עלה כי אלשיך ידע היטב שהוא מעסיק עובד בניגוד לחוק, אך החליט להמשיך בהעסקתו.

הראיון המלא עם רוני אלשיך ישודר מחר (חמישי) בתוכנית "אסנהיים" ברשת 13, ובו צפויות התבטאויות נוספות של המפכ"ל לשעבר בנושאים פוליטיים ובטחוניים.