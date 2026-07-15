נפתח לו התיאבון: גפני ממשיך לסחוט את הקואליציה

רוצה עוד. גפני ( יונתן זינדל/פלאש90 )

אחרי שהעבירו את חוק יסוד לימוד תורה ואת חוק מעצר עריקים, לח"כים החרדים נפתח התיאבון והם ממשיכים לסחוט את הקואליציה המפורקת של נתניהו.

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני הודיע ליו"ר הקואליציה אופיר כ"ץ, כי יהדות התורה לא תיכנס להצביע בעד חוק סמכויות היועמ"שית עד שעניין תשלום תוספות השכר לגננות חרדיות לא יוסדר בהחלטת ממשלה. לציונות הדתית חוק פיצול סמכויות היועמ"ש היה חוק דגל, אבל בגלל התפרקות הקואליציה הוא קוצץ וצומצם כך שנותר ממנו רק החלשת היועמ"ש ביחס לממשלה.

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בציונות הדתית הגיבו על הדרישה החדשה של גפני: "גלי בהרב מיהרה שולחת זר פרחים לגפני, שמעניק לה חסינות, שומר על הדיקטטורה השיפוטית שלה, ומעניק לה אפשרות להמשיך להתעמר בגוש הימין לעוד שנים רבות.

אם גפני וחבריו יפילו את החוק ששם סוף לעריצות היועצת המשפטית לממשלה, הם לא יוכלו להראות את פרצופם ברחוב החרדי. שלא יאיימו".

בינתיים ח"כ שמחה רוטמן שהציג את החוק, עומד כבר 45 דקות ומושך זמן במליאה עד שיגיעו להסכמות.