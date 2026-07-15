הנקודה האדומה: מצאו את ההבדלים בין המשכן למשכן הכנסת 

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך אמיתי או מריר חומר למחשבה והרבה חוצפה ישראלית.

זו הנקודה האדומה להיום:

"חודש שיהיה טוב לכם.

משנכנס אב נעשה השוואה בין המשכן במדבר למשכן הכנסת בירושלים.

המשכן במדבר, נדד עם ישראל כמקום קדוש בו בני האדם עובדים את השם

ומקריבים שם חיות.

משכן הכנסת בירושלים, הוא מבנה קבע בו בני אדם עובדים בעיניים ובקול את המדינה

ומתנהגים כמו חיות.

המשכן במדבר, היה מקום אליו נכנסו המנהיגים משה ואהרן בהסכמת העליון והכוהנים

המשרתים בקודש.

משכן הכנסת, הוא מקום אליו נכנס ויצא מנהיג שנוי במחלוקת בלי להצביע

ולרוב בניגוד לדעת העליון,

ורוב הזמן, נכנסים לשם מוזמנים שרוצים לצעוק ולעשות כותרות באתרי חדשות

ומהדורות מרכזיות.

במשכן במדבר, נתנו חוקי התורה ויצאו לעם ככתבם וכלשונם

במשכן הכנסת, חוקקו אך לפעמים גם חובלו חוקי המדינה,

וברוב המקרים הופרו נרמסו והוצאו מהקשרם.

המשכן במדבר, איחד את עם ישראל כאיש אחד בלב אחד.

משכן הכנסת מפלג משסה וקורע את העם כל שני ורביעי ולפעמים גם כל השבוע.

אז מה היה טוב יותר- המשכן במדבר או משכן הכנסת?

מי עבדו כמו שצריך- הכוהנים במדבר או הח"כים במזנון?

מה עדיף- השיבה שופטינו כבראשונה או עתירה לבג"ץ?

והאם יש סיכוי קלוש שגם בלי אחדות נזכה לא לצום בתשעה באב השנה?

בעיני הרבה ישראלים כל זה לא חשוב וחבל,

אבל העיקר שהם חוגגים את זה שצרפת האנטישמית הודחה מהמונדיאל.. "

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

"הנקודה האדומה"- בכל יום עם נושא חדש באתר סרוגים!