אחרי העיכוב: אלו השיבוצים של בני ישיבות ההסדר

אחרי ימים של המתנה וחוסר ודאות בקרב המתגייסים, החלו להתפרסם שיבוצי מחזור אוגוסט של בני ישיבות ההסדר. זאת, לאחר שבימים האחרונים תהו רבים מהתלמידים מדוע טרם קיבלו את השיבוצים, בעוד שמתגייסים רבים במסלולים אחרים כבר קיבלו הודעות זמן רב קודם לכן.
בניגוד למתגייסים במסלול הרגיל, אצל בני ישיבות ההסדר השיבוץ אינו נקבע באופן אישי בלבד. ברוב המקרים, איגוד ישיבות ההסדר מרכז את התהליך מול צה"ל, כאשר כל ישיבה משויכת ליחידה מסוימת בהתאם להסכמות ולצורכי הצבא. בעקבות זאת, בני אותה ישיבה מתגייסים בדרך כלל יחד לאותה חטיבה או חיל.
אלו השיבוצים הידועים עד כה
נכון לעכשיו, אלו השיבוצים שהגיעו לידי סרוגים:
גולני - ישיבת ניר, ישיבת אורות שאול.
גבעתי - ישיבת טפחות, ישיבת גבעת אולגה.
נח"ל - ישיבת חולון, ישיבת הר ברכה, ישיבת מצפה רמון, ישיבת רמת השרון, ישיבת ראשון לציון.
כפיר - ישיבת אורות יעקב, ישיבת בית שאן, ישיבת אביתר, ישיבת שילה, ישיבת אור וישועה, ישיבת דרך חיים קריית גת.
הנדסה קרבית - ישיבת אלון מורה, ישיבת שדרות, ישיבת שדמות מחולה.
שיבוצים גם בשיריון
ברוב ישיבות ההסדר השיבוץ נקבע ברמת המחזור, במסגרת התיאום שמבצע איגוד ישיבות ההסדר מול צה"ל.
אלא שהשנה, בחלק מהישיבות המחזורים פוצלו בין כמה יחידות, כאשר חלק מהתלמידים שובצו לחיל השריון ואחרים ליחידות לוחמות נוספות - שינוי שעורר לא מעט שאלות בקרב המתגייסים.
הרשימה מבוססת על המידע שהתקבל עד למועד הפרסום, ועשויה להתעדכן בהתאם לשינויים ולעדכונים.
מה עם הישיבות החרדיות? מתי הן מקבלות שיבוצים?