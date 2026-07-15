אחרי העיכוב: אלו השיבוצים של בני ישיבות ההסדר

תלמידי ישיבת מעלות בבקו"ם. ארכיון ( באדיבות המצלם. )

אחרי ימים של המתנה וחוסר ודאות בקרב המתגייסים, החלו להתפרסם שיבוצי מחזור אוגוסט של בני ישיבות ההסדר. זאת, לאחר שבימים האחרונים תהו רבים מהתלמידים מדוע טרם קיבלו את השיבוצים, בעוד שמתגייסים רבים במסלולים אחרים כבר קיבלו הודעות זמן רב קודם לכן.