זה שם המפלגה החדשה של חילי טרופר

מפת המפלגות לקראת הבחירות הבאות ממשיכה להתעצב, והערב נחשף השם הרשמי של המיזם הפוליטי החדש במרכז-ימין. חבר הכנסת חילי טרופר, שהודיע לאחרונה על פרישתו מסיעת המחנה הממלכתי, בחר לקרוא למפלגתו החדשה בשם בית ציוני.

שיתוף פעולה מחודש בגוש המרכז

ההכרזה על שם המפלגה מגיעה שבוע בלבד לאחר שטרופר הודיע באופן רשמי על ריצה משותפת יחד עם שר התקשורת לשעבר יועז הנדל. השניים, ששיתפו פעולה בעבר במסגרות פוליטיות שונות, החליטו לאחד כוחות מחדש כדי להציע אלטרנטיבה פוליטית המשלבת ערכים לאומיים וממלכתיים.

מצטרפים חדשים לרשימה

אל המפלגה החדשה של טרופר והנדל הצטרפו גם דמויות מוכרות מהציונות הדתית ומהעשייה החברתית. בין המצטרפים הבולטים ניתן למצוא את שירה שפירא, לשעבר ראש אגף בכיר במשרד לשוויון חברתי, ואת אליסף פרץ, איש חינוך ופעיל חברתי מוביל, בנה של מרים פרץ. השניים צפויים להשתלב במקומות מרכזיים ברשימת בית ציוני לכנסת.