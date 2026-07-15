אירוע קשה התרחש היום (רביעי) בשעות אחר הצהריים בירושלים: ילדה בת 5 נפגעה מרכב ברחוב הרב שמואל סלנט במרכז העיר. הילדה פונתה לבית החולים שערי צדק במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה, מותה נקבע לאחר מכן בבית החולים.

בשעה 14:19 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים על ילדה הולכת רגל שנפגעה מרכב. חובשים ופרמדיקים של מד"א הגיעו במהירות למקום והחלו מיד בטיפול רפואי דחוף.

חובשי רפואת חירום במד"א שמעון זלץ ונחמן שי רביבו, שהגיעו לזירה, תיארו את המצב הקשה: "קיבלנו דיווח על ילדה שנפגעה מרכב. הגענו למקום במהירות וראינו את הילדה שוכבת בסמוך לרכב כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות בגופה".

"מיד התחלנו בביצוע פעולות החייאה שכללו עיסויים הנשמות ומתן תרופות ופינינו אותה בדחיפות לבית החולים כשמצבה אנוש ואנחנו ממשיכים להילחם על חייה", הוסיפו החובשים. מותה נקבע לאחר מכן בבית החולים הדסה הר הצופים.

מבית החולים נמסר: "אל חדר המיון פונתה ילדה בת 5 אשר נפגעה מרכב בירושלים, במצב אנוש ותוך כדי פעולות החייאה. ההחייאה נמשכה אף בבית החולים אך לצערנו צוות המלר״ד נאלץ לקבוע את מותה".

סדרת תאונות קטלניות

האירוע מצטרף לסדרת תאונות דרכים קטלניות שהתרחשו בימים האחרונים ברחבי הארץ. רק לפני מספר ימים נהרגו שני צעירים בני 25 בתאונה קשה בכביש 65 סמוך למחלף גולני, כאשר אופנוע שעליו רכבו התנגש ברכב פרטי.

בתחילת השבוע התרחשה טרגדיה קשה באשדוד, כאשר אישה הרה כבת 35 נהרגה בתאונת דרכים. הצוותים הרפואיים ביצעו ניתוח קיסרי דחוף והצליחו ליילד את התינוקת, שנולדה פגה ומאושפזת בפגייה במצב קשה.

משטרת ישראל ממשיכה לפעול לאכיפת חוקי התעבורה ולהפחתת תאונות הדרכים, אך הנתונים מעידים על המשך הקטל בכבישים. הציבור מתבקש לנהוג בזהירות ולשמור על חוקי התנועה.