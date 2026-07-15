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טעים בלי בשר

מתכון מיוחד לתשעת הימים: דג מרוקאי ברוטב עגבניות ופלפלים

מחפשים רעיון לארוחה טעימה לתשעת הימים? הכינו דג מרוקאי ברוטב עגבניות ופלפלים - מתכון קל, עשיר בטעמים ומתאים לכל המשפחה

16:39
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דג מרוקאי (צילום: AI)

במהלך תשעת הימים, כאשר רבים נוהגים להימנע מאכילת בשר, דגים הם אפשרות מצוינת לארוחה חגיגית, מזינה וטעימה. המתכון הבא משלב רוטב עשיר, תבלינים ודג עסיסי - מנה שמתאימה לארוחת צהריים או לערב משפחתי.

מצרכים

  • 1 ק"ג פילה דג (אמנון, נסיכת הנילוס או לברק)
  • 3 כפות שמן
  • 5 שיני שום פרוסות
  • 2 פלפלים אדומים חתוכים לרצועות
  • 2 עגבניות פרוסות
  • 2 כפות רסק עגבניות
  • 1 כוס מים
  • 1 כפית פפריקה מתוקה
  • ½ כפית פפריקה חריפה (לפי הטעם)
  • ½ כפית כורכום
  • ¼ כפית כמון
  • מלח ופלפל שחור לפי הטעם
  • חופן כוסברה קצוצה
  • פלפל חריף טרי (לא חובה)

אופן ההכנה

  1. מחממים את השמן בסיר רחב ומטגנים את השום עד שעולה ניחוח.
  2. מוסיפים את הפלפלים והעגבניות ומבשלים כ-5 דקות.
  3. מוסיפים את רסק העגבניות, המים והתבלינים ומבשלים כ-10 דקות, עד שמתקבל רוטב עשיר.
  4. מניחים בעדינות את נתחי הדג בתוך הרוטב, מכסים ומבשלים 15-20 דקות על אש בינונית.
  5. מפזרים כוסברה קצוצה ומגישים חם.

המנה משתלבת נהדר עם חלה טרייה, אורז לבן או קוסקוס, ומוסיפה טעם של בית גם בימי תשעת הימים.

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