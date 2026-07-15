מתכון מיוחד לתשעת הימים: דג מרוקאי ברוטב עגבניות ופלפלים

דג מרוקאי ( צילום: AI )

במהלך תשעת הימים, כאשר רבים נוהגים להימנע מאכילת בשר, דגים הם אפשרות מצוינת לארוחה חגיגית, מזינה וטעימה. המתכון הבא משלב רוטב עשיר, תבלינים ודג עסיסי - מנה שמתאימה לארוחת צהריים או לערב משפחתי.