מתכון מיוחד לתשעת הימים: דג מרוקאי ברוטב עגבניות ופלפלים

במהלך תשעת הימים, כאשר רבים נוהגים להימנע מאכילת בשר, דגים הם אפשרות מצוינת לארוחה חגיגית, מזינה וטעימה. המתכון הבא משלב רוטב עשיר, תבלינים ודג עסיסי - מנה שמתאימה לארוחת צהריים או לערב משפחתי.
מצרכים
- 1 ק"ג פילה דג (אמנון, נסיכת הנילוס או לברק)
- 3 כפות שמן
- 5 שיני שום פרוסות
- 2 פלפלים אדומים חתוכים לרצועות
- 2 עגבניות פרוסות
- 2 כפות רסק עגבניות
- 1 כוס מים
- 1 כפית פפריקה מתוקה
- ½ כפית פפריקה חריפה (לפי הטעם)
- ½ כפית כורכום
- ¼ כפית כמון
- מלח ופלפל שחור לפי הטעם
- חופן כוסברה קצוצה
- פלפל חריף טרי (לא חובה)
אופן ההכנה
- מחממים את השמן בסיר רחב ומטגנים את השום עד שעולה ניחוח.
- מוסיפים את הפלפלים והעגבניות ומבשלים כ-5 דקות.
- מוסיפים את רסק העגבניות, המים והתבלינים ומבשלים כ-10 דקות, עד שמתקבל רוטב עשיר.
- מניחים בעדינות את נתחי הדג בתוך הרוטב, מכסים ומבשלים 15-20 דקות על אש בינונית.
- מפזרים כוסברה קצוצה ומגישים חם.
המנה משתלבת נהדר עם חלה טרייה, אורז לבן או קוסקוס, ומוסיפה טעם של בית גם בימי תשעת הימים.