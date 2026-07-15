ליברמן בתגובה מהירה לדרמה הפוליטית

הטלטלה הפוליטית במפלגת הציונות הדתית מעוררת תגובות עזות במערכת הפוליטית, ומי שממהר לנצל את שעת הכושר הוא יו"ר ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן.

בתגובה לפרישתו הדרמטית של השר אופיר סופר ממפלגתו של בצלאל סמוטריץ', פרסם ליברמן קריאה ישירה למצביעי המגזר הדתי-לאומי וכתב כי הציונות הדתית מתנגדת להשתמטות, והציונות הדתית מצביעה ליברמן. פנייה זו מגיעה על רקע הזעם הגובר בקרב חלקים נרחבים במגזר הדתי-לאומי המשרת, החשים כי נציגיהם בכנסת הפקירו את עקרון השוויון בנטל בעיצומה של המלחמה.

טלטלה פנימית וסכנת התפרקות

הרקע למתקפה של ליברמן הוא כאמור הודעתו של השר אופיר סופר על עזיבת המפלגה, החלטה דרמטית שהתקבלה בעקבות עמדת מפלגתו נגד גיוס חרדים לצבא והתמיכה בחוקים השונים המקבעים את הפטור משירות. סופר, המייצג קו תקיף בנושא השילוב בנטל, הבהיר למקורביו כי אינו יכול להשלים עוד עם המדיניות שמובילה המפלגה בנושא זה.

לצד פרישתו המהדהדת של סופר, מפלגת הציונות הדתית מתמודדת עם משבר פנימי עמוק נוסף. חבר הכנסת משה סולומון ככל הנראה לא יתמודד גם הוא ברשימת המפלגה בבחירות הבאות. החלטתו המסתמנת של סולומון מגיעה אף היא על רקע זעם פנימי ותסכול עמוק מתמיכת המפלגה בחוק יסוד לימוד תורה שעבר לאחרונה בכנסת, מהלך שהתקבל בביקורת קשה מאוד בקרב הציבור הדתי-לאומי המשרת במילואים ובסדיר.