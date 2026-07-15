דיווח מדאיג: חיזבאללה נערך לפשיטה על ישובי הצפון

מתיחות שיא בגבול הצפון: חיזבאללה שוקד בימים אלו על תוכנית חשאית להסלמה צבאית נרחבת ומיידית נגד יישובי הצפון, כך עולה מדיווחים בכלי תקשורת ערביים. על פי המידע, בארגון הטרור הלבנוני ממתינים כעת לאור ירוק סופי מצד פטרוניהם באיראן כדי להוציא את המהלך אל הפועל.

במסגרת ההיערכות הזו, חיזבאללה מקיים בחשאי הכנות לוגיסטיות וצבאיות קפדניות ומקיפות בקרבת הגבול עם ישראל. בין היתר, פועלים פעילי הארגון לאגירת אספקת מזון חיונית ולחלוקתה בחשאי לפעילי הטרור הפרוסים במקומות מסתור שונים לאורך קווי החזית, תוך שימוש בשיטות הברחה מגוונות וחשאיות.

בדיווחים מודגש כי כלל המהלכים הלוגיסטיים והצבאיים הללו מתבצעים תחת מעטה סודיות כבד, כאשר הפיקוד של חיזבאללה והפעילים בשטח מצויים בהמתנה דרוכה ל"שעת האפס" – שתיקבע ותוכתב ישירות על ידי אנשי משמרות המהפכה של איראן.