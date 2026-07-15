"המלחמה הבאה תהיה בין הציונות הדתית לחרדים"

שבוע פוליטי סוער, שמסיים את הקדנציה של הכנסת ופותח רשמית את מערכת הבחירות כל זה בצל התקיפות באיראן, עולה לדיון בתכנית האקטואליה "כיפות ברזל" בהגשת נתנאל איזק.

בפאנל השבוע, התכנסו עורך אתר סרוגים אריה יואלי, פרשן "כיכר השבת" ישי כהן, היועץ האסטרטגי אבי וידרמן ועו"ד בתיה כהנא דרור עמיתת מחקר במכון הרטמן ומתמודדת במפלגת "ישראל ביתנו".

איראן: "ישראל עדיין בפינה"

הדיון נפתח בהסלמה בין ארצות הברית לאיראן וחזרתו של דונלד טראמפ לזירה הבינלאומית. היועץ האסטרטגי אבי וידרמן הביע דאגה עמוקה מהמצב האסטרטגי: "אני חושב שישראל עדיין בפינה... המטרה הייתה החלפת שלטון ואין בלתה. זה אסון שלא הצלחנו להפיל את השלטון. זה פשוט אסון וזה הולך לגרור אותנו עוד שנים רבות קדימה. כל עוד השלטון הרשע הזה לא ייפול, מדינת ישראל בסכנה קיומית".

אריה יואלי הוסיף כי יש לפעול להחלשת איראן דרך הפריפריה שלה: "צריך לחזק את כוחות האופוזיציה שמה, להחליש את כל המנגנונים מסביב לאיראן... לתת להם איזה סוג של אוטונומיה, שהכורדים יתפסו איזה מקום".

מנגד, ישי כהן הצביע על המבחן האמיתי: "העיניים צריכות להיות בנקודה אחת – סיפור הגרעין האיראני. אם טראמפ מצליח להוציא את האורניום מאיראן, אני חושב שאפשר לומר שיש כאן ניצחון ענק של ישראל".

החזית הצפונית: רצועת ביטחון או בוץ לבנוני?

בנושא הלבנוני, הציג ישי כהן רשמים מביקורו בעומק השטח: "הייתי השבוע בלבנון בעומק של כמעט 10 קילומטרים... הלוחמים נמצאים שם, שולטים על רצועת ביטחון ענקית באישור ממשלת לבנון. האינטרסים של ישראל באירוע הזה היו סוריה ולבנון, ובינתיים נתניהו עמד והצליח".

אולם, בתיה כהנא דרור הביעה חוסר אמון במנהיגות: "הילדים שלי בלבנון ובסוריה... אם לי אין אמון כרגע במטרות המלחמה, אם אין לי אמון במי שעומד בראש, שהשיקולים שלו הם לא שיקולי פריימריז ובחירות, אז מצבנו רע מאוד. 18 שנה היינו בבוץ הלבנוני, זאת המטרה שלנו? לחזור לבוץ הלבנוני?".

חוק הגיוס ופיזור הכנסת: "מכירת חיסול של ערכים"

לקראת פיזור הכנסת והבחירות הצפויות באוקטובר, הפאנל דן בכישלון האופוזיציה ובהישרדות הקואליציה. ישי כהן מתח ביקורת על המפלגות החרדיות ועל האופוזיציה כאחד: "האופוזיציה באירוע הזה, עם כל מופע הצרחות אתמול במליאה, כושלת מאלף ועד תו ןכל זה על חוק פייק".

בתיה כהנא דרור תקפה בחריפות את התנהלות הממשלה כלפי הציבור המשרת: "הממשלה הזאת שורדת בזה שהיא מכרה הכל לחרדים. הציונות הדתית גיבתה את הדבר הזה עד הסוף והלכה נגד הציבור שלה... הייתה פה מכירת חיסול של הערכים הכי בסיסיים של מדינת ישראל".

מנגד, אריה יואלי הדגיש את הישגי הקואליציה ביהודה ושומרון: "אורית סטרוק וסמוטריץ' עשו ממש מהפכה... הקמת היישובים והחוות ביו"ש זה משהו שהולך לבטל את המדינה הפלסטינית וזה יהיה ל-20 שנה קדימה. כשיודעים לעבוד מצליחים".

הקרב הבא: חרדים מול ציונות דתית

שיאו של הדיון הגיע סביב דבריו של ח"כ משה גפני שתקף את "הכיפות הסרוגות" וטען כי "הצרות הכי גדולות שיש לנו לעולם התורה זה מאלה עם הכיפות הסרוגות".

אבי וידרמן ניתח את המגמה הסוציולוגית: "זה הקרב הבא בציבוריות הישראלית – לא חילונים-דתיים, אלא ציונות דתית מול החרדים. הסטטוס קוו הזה נשבר וזה הקרב הפוליטי הגדול הבא".

אריה יואלי הוסיף: "הכיפות הסרוגות הן כתב אישום לגפני, שמראות שאפשר גם להיות בצבא וגם ללמוד תורה... וזה מרגיז אותו נורא".

פריימריז בליכוד: טוב, רע או מיותר?

בפינת "הטוב, הרע והמיותר", נחלקו הדעות לגבי הפריימריז בליכוד. אריה יואלי הגדיר זאת כ"טוב": "זה מראה על מפלגה חיה... בליכוד השטח תוסס".

אבי וידרמן שלל זאת וכינה את המהלך "מיותר": "אין כבר דמוקרטיה בליכוד... הוא מביא 'כלבלבים' שעושים כן עם הראש על הדשבורד".

הפאנל נחתם בתקווה לימים של אחדות לקראת תשעה באב, תוך הבנה שמערכת הבחירות כבר כאן.