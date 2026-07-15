איזנקוט: "מי שיגיד לי דבר כזה, יעוף באותו רגע"

חבר הקבינט לשעבר ויו"ר מפלגת "ישר!", גדי איזנקוט, יוצא במתקפה חזיתית חסרת תקדים נגד ראש השב"כ דוד זיני, בעקבות התבטאויותיו השנויות במחלוקת בשבוע שעבר לגבי אופי תפקידו ונאמנותו לדרג המדיני.

בריאיון מיוחד לאודי סגל שישודר הערב (רביעי) בשעה 20:00 במהדורה המרכזית של חדשות 13, התייחס איזנקוט לדבריו של ראש השב"כ ואמר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים: "ראש ארגון שיגיד לי שהנאמנות שלו אישית אליי ולא למדינה – יפוטר באותו רגע".

ראש השב"כ: "נאמן לדרג הנבחר – לא משנה מאיזו דעה"

הביקורת הנוקבת של איזנקוט מגיעה בתגובה לדברים שנשא זיני בשבוע שעבר בכנס של מכון "ארגמן". באותו כנס הסביר ראש השב"כ את המניעים שהובילו אותו להסכים לקבל על עצמו את התפקיד הרגיש: "הסכמתי להתמנות לתפקיד כי הרגשתי שאני כשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים, להיות נאמן לדרג הנבחר – לא משנה מאיזו דעה".

זיני לא חסך בביקורת על התנהלות משרדי הממשלה והשרים, וטען כי "הדרג הנבחר לא באמת בעל יכולות לנהל את המסגרות שעליהן הוא מופקד, כי אנשים התבלבלו מה תפקידם. יכולים שרים להנחות X – וייקח שמונה חודשים עד שזה יתממש". הוא הוסיף בהקשר זה כי "בלשכת השר זה קל, ועבד כי ימלוך. זו גם רעה חולה שצריך לטפל בה. יש סכנה, ודאי. אנחנו באנו עם אג'נדה. הרבה אנשים מדברים בסיסמאות של דמוקרטיה, אבל לחיות את זה ביום-יום זה לא כזה פשוט".

"אני לא מריונטה שזזה ברוח"

בהמשך נאומו בכנס הגדיר ראש השב"כ את תפיסת עולמו המקצועית והאישית, והבהיר כי הוא רואה בעצמו גורם מוביל ויוזם במערכת הביטחון. "יש לי מנוע פנימי", אמר זיני, "יש לי תפיסות עולם, אני לא מריונטה שזזה ברוח".

לדבריו, תפקידו המרכזי הוא לקדם את האג'נדה שלו באחריות ובנחישות, כשהוא מתפקד כ"קטר" של המערכת כולה. יחד עם זאת, ביקש לאזן את הדברים והדגיש את הצורך ב"צניעות כלפי נבחרי הציבור", תוך שהוא מציין כי לצד הובלת המערכת "צריך לדעת מתי להיות הקרון האחרון ברכבת".