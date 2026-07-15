בגיל 50: כוכב האירוויזיון בשיר שכל הורה חייב לשמוע

לרגל יום הולדתו ה-50 וציון חצי יובל של עשייה מוזיקלית עשירה, משחרר הזמר והיוצר טל סונדק סינגל חדש ואישי במיוחד – "ילדה במדים".

השיר החדש נולד מתוך רגע משפחתי מרגש שמוכר היטב להורים רבים בישראל: גיוסה של בתו הבכורה של סונדק לצה"ל, ולקראת גיוסה הקרוב של בתו האמצעית. מתוך תחושות הגאווה, הגעגוע וההתרגשות העמוקה שעטפו אותו כאב לשלוש בנות, יצר סונדק יצירה המעניקה קול וביטוי לחוויה הישראלית המשותפת והכל כך עוצמתית הזו.

25 שנות יצירה ישראלית

הסינגל החדש יוצא בנקודת ציון משמעותית בקריירה של סונדק, המציין השנה 25 שנות יצירה מוזיקלית שורשית. לאורך השנים ביסס סונדק קול אמנותי ייחודי ומחובר להוויה הישראלית. בין הפרויקטים הבולטים שלו ניתן למצוא את:

"בכל זאת אינני נפרד": אלבום בהפקתה המוזיקלית של קורין אלאל, המבוסס על לחניו של סונדק לשיריו של גאבור ארדש, נער יהודי שנספה בשואה. "שירתם": פרויקט שבו העניק חיים חדשים לטקסטים של גדולי המשוררים העבריים שלא הולחנו מעולם, בלחנים ראשונים של רמי קלינשטיין.

סונדק, שייצג בעבר את ישראל באירוויזיון 2001 עם השיר "אין דבר" וכיכב על בימות התאטרון והזמר, שיתף פעולה לאורך השנים עם שורה של אמנים מובילים ובהם יצחק קלפטר, רמי קלינשטיין, אילנית והתזמורת הפילהרמונית הישראלית. לצד קריירת הסולו שלו, הוא פועל כבר 25 שנים כמנהל מוזיקלי המלווה ומטפח דורות של ילדים ובני נוער בהרכבים מוזיקליים ברחבי הארץ.