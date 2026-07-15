הציונות הדתית מתפרקת: השר אופיר סופר פורש

סיעת הציונות הדתית ( קרדיט: דוברות )

השר אופיר סופר הודיע היום (רביעי) כי לא יציג את מועמדותו בבחירות לכנסת הבאה ובכך יסיים את דרכו הפוליטית בתום הקדנציה. החלטתו מגיעה על רקע הפערים בינו לבין יו"ר מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', בסוגיית גיוס החרדים כך פרסם לראשונה עמית סגל.

"החלטתי שלא להעמיד את מועמדותי לכנסת הבאה. אמשיך לפעול במסירות עד להשלמת הקדנציה", כתב סופר בפתח מכתב הפרישה שפרסם. למרות המחלוקת שעמדה ברקע להחלטתו, סופר הודה לסמוטריץ' על תקופת פעילותם המשותפת. הוא מסר כי תודתו נתונה ליו"ר הציונות הדתית "על שנים של אמון ועשייה משותפת". סופר הודה גם לראש הממשלה בנימין נתניהו ושיבח את תפקודו בתקופה האחרונה. במכתבו כתב כי הוא מודה לנתניהו "על ההובלה והניווט בתקופה מורכבת ומאתגרת זו". בהמשך מכתב הפרישה התייחס סופר לאתגרים הביטחוניים העומדים בפני מדינת ישראל ולצורך לשמור על אחדות פנימית. לדבריו, ישראל צריכה להמשיך לחזק את ביטחונה ולהעמיד "קיר ברזל יצוק ואיתן", אך עליו להישען גם על רוח, ערכים ואחדות.

השר אופיר סופר ( אוליביה פיטוסי/פלאש 90 )

סופר קרא לטפח רוח מאחדת בחברה הישראלית והזכיר את השכול ואת הפצעים שהותירה המלחמה. לדבריו, הצלקות לא יגלידו במהרה והן ימשיכו להזכיר מדי יום את האחריות המוטלת על הציבור ועל נבחריו.

הוא הוסיף כי על אזרחי ישראל לדרוש שיח המבוסס על אחדות, סולידריות ושותפות במשימת ההגנה על ביטחון המדינה. סופר קרא לקידום שיח של חוסן לאומי, אמונה בצדקת הדרך, במורשת ישראל ובנצח ישראל.

סופר לא הודיע על עזיבה מיידית של תפקידו. הוא הבהיר כי ימשיך לפעול עד לסיום הקדנציה הנוכחית, אך לא יתמודד על מקום בכנסת הבאה. במכתבו לא הרחיב על תוכניותיו לאחר פרישתו.

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יו״ר הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳:

"קיבלתי בצער את החלטתו של חברי ושותפי לדרך הפוליטית לאורך שנים רבות, השר אופיר סופר, שלא להתמודד לכנסת הבאה.

אופיר מבטא קול חשוב בעם ישראל ובציונות הדתית ולאורך השנים הובלנו יחד עשיה חשובה למען עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. הכל בסגנונו הפוליטי הנעים והייחודי.

אני מכבד את החלטתו ואני סמוך ובטוח שאופיר, גיבור ישראל בצבא ובאזרחות, ימצא את האתגר הבא לשרת בו את עם ישראל ומדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו."