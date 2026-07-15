לראשונה אי פעם: הצעד ההיסטורי של נועה קירל

מעריצי נועה קירל, החזיקו חזק – כי את הצעד הזה אף אחד לא צפה. המלכה הבלתי מעורערת של הפופ הישראלי עושה היסטוריה, ולראשונה בקריירה המטאורית שלה, היא נוחתת אצלכם בסלון בפורמט הכי נוסטלגי והכי נחשק שיש.

החל מהיום, עשור של קריירה מטורפת מתנקז לתוך מארז אחד חגיגי שלא תוכלו להוריד ממנו את העיניים (ואת המחט).

אז מה מחכה לכם בפנים?

באוזן השלישית החליטו לפנק את המעריצים עם מהדורת ספלאטר (Splatter) צבעונית וחגיגית במיוחד, המאגדת את הלהיטים הכי גדולים שעיצבו את הפסקול של המדינה בעשור האחרון.

בין הרצועות שתמצאו באלבום: פאוץ' & פנתרה – הלהיטים שהרעידו את המצעדים. יוניקורן – האחד והיחיד שהביא לנו כבוד אירופי. טרילילי טרלהלה (עם אילן פלד) ו-מיליון דולר (עם שחר סאול). בריידזילה ועוד הפתעות רבות!

המארז היוקרתי מגיע עם אינסרט מהודר הכולל את מילות השירים ודובדבן שבקצפת – פוסטר דו-צדדי ענק של הכוכבת שתוכלו לתלות על הקיר.