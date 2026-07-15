סגירת מעגל: חוסל המחבל שהשתתף בחטיפת אסף חממי

אסף חממי ז"ל ( (צילום: דובר צה"ל) )

צה"ל תקף אתמול (שלישי) בדרום רצועת עזה וחיסל את חסאם שאפעי, מחבל בגדוד מזרח חאן יונס של הזרוע הצבאית בחמאס. שאפעי השתתף בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפתם של אל"ם אסף חממי ז"ל, סמ"ר תומר אחימס ז"ל וסמל קיריל ברודסקי ז"ל.

במהלך מתקפת חמאס פשט שאפעי על קיבוץ נירים. באותו קרב נפלו אל"ם חממי, סמ"ר אחימס וסמל ברודסקי, ולאחר מכן נחטפו על ידי מחבלי הארגון. בצה"ל הגדירו את חיסולו של שאפעי כסגירת מעגל חשובה. הפעולה התאפשרה בעקבות איסוף מידע מודיעיני והכוונת התקיפה בידי מרכז האש של אוגדת עזה, אוגדה 143. הקשר לאוגדת עזה עומד במרכז סגירת המעגל: אל"ם אסף חממי ז"ל שירת כמפקד החטיבה הדרומית תחת האוגדה, ואילו סמ"ר תומר אחימס ז"ל וסמל קיריל ברודסקי ז"ל שירתו כלוחמים בחפ"ק שלו.

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שאפעי המשיך לפעול במסגרת חמאס גם לאחר טבח 7 באוקטובר. לפי צה"ל, לאורך המלחמה ובתקופה האחרונה הוא קידם מתווי טרור והיווה איום על הכוחות הפועלים ברצועת עזה.

לאחר השלמת המידע המודיעיני הוכוונה התקיפה בדרום הרצועה, ובה חוסל המחבל. בצה"ל לא מסרו פרטים נוספים על מיקומה המדויק של התקיפה או על מחבלים נוספים שנפגעו בה.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם להסכם. בצבא הבהירו כי הכוחות ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על הלוחמים הפועלים ברצועת עזה.