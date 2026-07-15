תגובות סוערות לבג"ץ: באופוזיציה בירכו, קרעי: "אסור לציית"

החלטת שופט בית המשפט העליון, עופר גרוסקופף, להוציא צו ארעי המשהה את כניסתו לתוקף של חוק הקפאת מעצרי העריקים החרדים, עוררה בתוך זמן קצר גל תגובות חריפות במערכת הפוליטית. בעוד באופוזיציה בירכו על ההתערבות השיפוטית, בקואליציה תקפו את בית המשפט וקראו שלא לשתף פעולה עם ההחלטה.

בקואליציה תוקפים: "אין משמעות לצו, אסור לציית"

שר התקשורת, שלמה קרעי מ'הליכוד', תקף בחריפות את החלטת בג"ץ וכתב: "אין משמעות לצו שמבטל חוק או 'משהה' חוק. אין מקור סמכות חוקי לפעולה כזו. אסור לציית לפורעי חוק". לדבריו, "על גורמי האכיפה במדינת ישראל לציית לחוק", והוסיף כי מדובר ב"הסרת שלשלאות הדיקטטורה המשפטית".

גם השר מאיר פרוש מ'יהדות התורה' יצא נגד ההחלטה וטען כי "החלטת בג"ץ להמשיך את מעצר לומדי התורה אינה חוקית". לדבריו, "כל שוטר או חייל שיעצור לומדי תורה וישתף פעולה עם המעצר - עובר על החוק".

באופוזיציה מברכים: "שומר הסף האחרון"

מנגד, באופוזיציה בירכו על החלטת בג"ץ. יו"ר סיעת הדמוקרטים, ח"כ אפרת רייטן, כתבה: "צו מניעה לממשלת ההשתמטות. שוב הוכח: בית המשפט העליון הוא שומר הסף האחרון לצדק ושוויון עבור אזרחי המדינה".

גם במפלגת ישראל ביתנו, שהייתה בין העותרות לבג"ץ, בירכו על הצו ומסרו: "בעקבות העתירה שהגישה ישראל ביתנו, בג״ץ הורה על עיכוב של החוק המביש להקפאת מעצרם של משתמטים. נמשיך להילחם נגד חוקי ההשתמטות ולמען שוויון מלא בנטל. עם אחד - גיוס אחד".

יו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, התייחס אף הוא להחלטה וכתב בעקיצה: "אם מעצרי העריקים חוזרים, אני מציע להתחיל לבדוק את קרובי המשפחה שלהם".