טרגדיה: אישה נהרגה בתאונת דרכים, תינוקת במצב קשה

טרגדיה קשה התרחשה הבוקר (רביעי) בדרך לסקוב באשדוד: אישה הרה כבת 35 נפצעה באורח אנוש בתאונת דרכים בין שני כלי רכב. היא פונתה לבית החולים הציבורי אסותא אשדוד תוך פעולות החייאה, אך לאחר הגעתה נאלצו הרופאים לקבוע את מותה.

האישה הייתה בשלב מתקדם של הריונה. עם הגעתה לבית החולים ביצעו הצוותים הרפואיים ניתוח קיסרי דחוף, במטרה להציל את התינוקת.

הצוותים הצליחו ליילד את התינוקת, שנולדה פגה. לאחר הלידה היא עברה פעולות החייאה, וכעת היא מאושפזת בפגייה בבית החולים כשמצבה מוגדר קשה.

בתאונה היו מעורבים שני כלי רכב. מלבד האישה שנהרגה נפצעו ארבעה בני אדם נוספים באורח קל. בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על זהות הנפגעים, על מצבם לאחר קבלת הטיפול או על הנסיבות שהובילו לתאונה הקשה.

כוחות ההצלה שהגיעו למקום העניקו טיפול לנפגעים, בעוד האישה פונתה לבית החולים במצב אנוש. שם נמשכו המאמצים הרפואיים, שכללו את ניתוח החירום שבמהלכו נולדה התינוקת.

מתנדבי זק"א ממרחב לכיש פועלים בזירת התאונה בדרך לסקוב. בזק"א מסרו כי המתנדבים עוסקים בשמירה על כבוד המת ובהשלמת הפעולות הנדרשות בזירה.

האירוע הסתיים במותה של הצעירה, בעוד התינוקת ממשיכה להיאבק על חייה בפגייה. ארבעת הנפגעים הנוספים הוגדרו במצב קל.