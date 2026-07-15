אחרי הפרידה מעדן חסון: זה הזמר המצליח מצטרף ל'כוכב הבא'

הכוכב הבא ( צילום: (צילום: אלון שפרנסקי) )

אחרי שנחשף בשבוע שעבר כי עדן חסון מסיים את דרכו ב"הכוכב הבא לאירוויזיון", כעת מגיעה ההודעה הרשמית על מי שייכנס לנעליו. הזמר והיוצר אושר כהן מצטרף לצוות השופטים של התוכנית וישפוט בעונה החדשה שתשודר בקשת 12.

כהן מחליף את חסון, שעזב את התוכנית לאחר שלוש עונות, בעקבות לוח זמנים עמוס ועבודה על פרויקטים חדשים. מהכוכבים הגדולים במוזיקה הישראלית אושר כהן נחשב לאחד הזמרים הבולטים והאהובים בישראל. בשנים האחרונות הוא ביסס את מעמדו כאחד השמות החזקים בתעשיית המוזיקה, עם שורת להיטי ענק, מיליוני האזנות והופעות ענק ברחבי הארץ. כעת הוא מוסיף לרזומה גם את תפקיד השופט באחת מתוכניות המוזיקה המצליחות בישראל.

אושר כהן ( שי פרנקו )

בדרך לבחור את נציג ישראל

גם בעונה הקרובה תבחר "הכוכב הבא לאירוויזיון" את הנציג הישראלי לתחרות האירוויזיון 2027, שתתקיים בבולגריה. עם הצטרפותו של אושר כהן לשולחן השופטים, התוכנית יוצאת לדרך עם הרכב חדש, בתקווה למצוא את הנציג הבא שייצג את ישראל על הבמה הגדולה באירופה.