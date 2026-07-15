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חדשות פוליטי מדיני

ירון אברהם תופס את הראש: "שיהיה לכולנו בהצלחה"

הכתב המדיני של חדשות 12, ירון אברהם, התייחס לתוכניותיו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בנוגע ללבנון, ואמר: "שיהיה לכולנו בהצלחה"

14:11
2 תגובות
ירון אברהם (תומר נמברג / פלאש90)

הכתב המדיני ירון אברהם, התייחס היום (רביעי) למשנתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בנוגע להסכם של לבנון מול ישראל.

טראמפ בראיון אתמול לפוקס נשאל האם הוא רוצה לראות את חיילי צה"ל נסוגים מלבנון ואמר: הערכות מחדש כן, אנחנו מסתדרים עם לבנון. ישראל מתמודדת איתם מאד יפה לראשונה מזה הרבה שנים. דרום סוריה וחלקים מדרום לבנון - כן אני חושב שהם צריכים לסגת.. אני חושב שתראו שדברים יירגעו בקרוב, כי אנחנו חייבים לרכז אנרגיה על הליגה של הגדולים - שזה איראן".

עוד הוסיף טראמפ: "אני חושב שמנהיג סוריה א שרעא יעשה עבודה מדויקת יותר (בטיפול בחיזבאללה בלבנון), עדיף מלפוצץ מבנים. אני יודע שהוא רוצה לעשות את זה. אני חושב על לתת לו אור ירוק".

על כך אמר אברהם: "שיהיה לכולנו בהצלחה".

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אברהם
לפני 8 דקות

בכיתי כשחברים שלי נפלו בלבנון ועכשיו הממשלה פשוט מפקירה הכל בשביל שקט מדומה מטראמפ!
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