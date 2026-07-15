ארה"ב פתחה בגל תקיפות חריג באיראן

פיקוד המרכז האמריקני הודיע לפני זמר קצר היום (רביעי) שהוא פתח בגל תקיפות נוסף באיראן. בהודעה רשמית נמסר כי התקיפות נועדו לפגוע עוד יותר ביכולות הצבאיות שבהן השתמשו הכוחות האיראניים כדי לתקוף כלי שיט מסחריים במצר הורמוז.

נזכיר כי במהלך הלילה, דיווח ברק רביד, כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כינס אמש דיון מיוחד בחדר המצב בבית הלבן, שבמרכזו עמדו תוכניות להרחבת המערכה הצבאית נגד איראן.

על פי הדיווח, הנשיא דן עם בכירי מערכת הביטחון בגל תקיפות חדש, רחב בהרבה מזה שמתבצע בימים האחרונים באזור מצר הורמוז.

לפי הדיווח, בישיבה השתתפו סגן הנשיא ג'יי. די. ואנס, שר החוץ מרקו רוביו, שר ההגנה פיט הגסת', יו"ר המטות המשולבים הגנרל דן קיין, ראש ה-CIA ג'ון רטקליף, השליח סטיב ויטקוף ובכירים נוספים בממשל האמריקני.

על פי שלושה מקורות המעורים בפרטים, הדיון עסק באפשרות להרחיב את התקיפות מעבר למטרות הימיות באזור מצר הורמוז, ולפגוע גם ביעדים אסטרטגיים ברחבי איראן.

עד כה, התמקדו התקיפות האמריקניות במערכות הגנה אווירית, מכ"מים, אתרי שיגור טילים נגד ספינות, בסיסי כטב"מים ותשתיות צבאיות שנועדו, לפי וושינגטון, לפגוע ביכולת האיראנית לאיים על חופש השיט במצר הורמוז.

במקביל, איראן הגיבה בימים האחרונים בשיגור טילים וכטב"מים לעבר בסיסים אמריקניים בירדן, בכווית ובבחריין. בנוסף, ארצות הברית החלה להפעיל מצור ימי על נמלי איראן.