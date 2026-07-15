כך תהפכו את ארוחת הערב לחוויה משפחתית בחופש הגדול

מחפשים פעילות שגם מעסיקה את הילדים וגם מסתיימת בארוחה טעימה? פיצות פיתה אישיות הן בדיוק הפתרון. כל אחד מרכיב את הפיצה שהוא אוהב, אין כמעט לכלוך, והכול מוכן בפחות מ-20 דקות.
מצרכים
- 4 פיתות
- 1 כוס רוטב עגבניות לפיצה
- 250 גרם גבינת מוצרלה מגורדת
- זיתים פרוסים
- תירס
- פטריות טריות
- פלפל צבעוני חתוך לקוביות
- עגבניות שרי חצויות
- אורגנו יבש
- מעט שמן זית
אופן ההכנה
- מחממים תנור ל-200 מעלות.
- מניחים את הפיתות על תבנית מרופדת בנייר אפייה.
- מורחים על כל פיתה שכבה דקה של רוטב.מפזרים גבינת מוצרלה בנדיבות.
- מוסיפים את התוספות שכל אחד אוהב.
- מפזרים מעט אורגנו ומזלפים כמה טיפות שמן זית.אופים 8-12 דקות, עד שהגבינה נמסה ומזהיבה.
טיפ לחופש הגדול
הפכו את הארוחה למשחק: הכינו "בר תוספות" קטן ותנו לכל ילד לעצב את הפיצה שלו. אפשר להכין פיצה בצורת פרצוף, שמש, פרח או אפילו דמות מצוירת. בסוף בוחרים את הפיצה הכי יצירתית!