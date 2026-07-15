כך תהפכו את ארוחת הערב לחוויה משפחתית בחופש הגדול

הכנת פיצות ( צילום: AI )

מחפשים פעילות שגם מעסיקה את הילדים וגם מסתיימת בארוחה טעימה? פיצות פיתה אישיות הן בדיוק הפתרון. כל אחד מרכיב את הפיצה שהוא אוהב, אין כמעט לכלוך, והכול מוכן בפחות מ-20 דקות.