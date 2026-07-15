היוו איום מיידי: שני מפקדי נוח'בה חוסלו מהאוויר

חיסול מחבלים בעזה ( צילום: דובר צה"ל )

צה"ל תקף אמש (שלישי) בצפון רצועת עזה וחיסל מהאוויר שני מפקדי נוח'בה מארגון הטרור חמאס. בצבא מסרו כי השניים היוו איום מיידי על כוחות צה"ל הפועלים באזור וכי הם חוסלו בתקיפה מדויקת.

אחד המחבלים שחוסלו הוא עלי שמלח', ששימש סגן מפקד פלוגת נוח'בה בחמאס. במסגרת תפקידו בארגון, ניסה שמלח' לקדם מתווי טרור באמצעות הכשרת מחבלים שתכננו לבצע פיגועים נגד אזרחי מדינת ישראל ונגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב. לצדו חוסל נאצר לוח, ששימש ראש חוליית נוח'בה בגדוד צברה של חמאס. השניים פעלו בתפקידי פיקוד במערך הנוח'בה של ארגון הטרור והוגדרו על ידי צה"ל כאיום מיידי על הכוחות. התקיפה בוצעה מהאוויר בצפון רצועת עזה. בצה"ל הדגישו כי מדובר בתקיפה מדויקת שנועדה להסיר את האיום שהציבו שני מפקדי הנוח'בה בפני הכוחות המוצבים באזור.

מחבלי הנוחבה ( צילום: דובר צה'ל )

חיסולם של שמלח' ולוח מגיע במסגרת פעילות צה"ל מול איומים מיידיים ברצועה. שמלח', שכיהן כסגן מפקד פלוגה, עסק לפי צה"ל בהכשרת מחבלים לקראת ביצוע פיגועים. לוח עמד בראש חוליית נוח'בה בגדוד צברה, אך בצבא לא מסרו פרטים נוספים על פעילותו.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם להסכם. בצבא הבהירו כי הכוחות ימשיכו לפעול נגד גורמים המהווים איום מיידי על הלוחמים הפועלים ברצועת עזה.

התקיפה הסתיימה בחיסולם של שני המפקדים, ללא פרטים נוספים על נפגעים אחרים או על מיקומה המדויק של התקיפה בצפון הרצועה. בצה"ל חזרו והדגישו כי הפעילות תימשך בהתאם להתפתחויות ולאיומים המיידיים בשטח.