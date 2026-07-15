נורה חוסייסי, היא ילידת הכפר הדרוזי דאלית אל כרמל השוכן על פסגת הר הכרמל. נורה נולדה בשנת 1954 וגדלה בבית דרוזי שורשי נורה גדלה על טהרת הבישול של האוכל הדרוזי המסורתי העתיק ימים וכל זאת בחניכה צמודה של אמא של נורה גברת תופחה חוסייסי ז"ל.

סבא של נורה נרצח בפרעות בהר הכרמל עוד לפני קום המדינה ואף זכה לעיטור גבורה ממדינת ישראל.

נורה התחילה לעבוד בבית חולים אלישע בתפקיד של טבחית ראשית של בית החולים במשך 10 שנים מתוך הסתכלות של עזרה ותרומה לריפוי הכאב של החולים על ידי האוכל המשובח שהיא הכינה.

אומנות האוכל של נורה

לאחר מכן נורה עברה לעבודת בתפקיד של שפית לאוכל דרוזי בבית מלון יערות הכרמל במשך 10 שנים נוספות בין השנים 1991 ועד שנת 2001 שם פגשה נורה את השף חיים כהן שהצליח להשפיע ,לדרבן אותה לפתוח מסעדה משלה על טהרת האוכל הדרוזי לאור המומחיות שנורה הפגינה במהלך עבודתה בבית מלון יערות הכרמל

נורה הרימה את הכפפה ופתחה את המסעדה מאז שנת 2001 ועוד היה לה חשוב שהמסעדה תהיה מסעדה כשרה שתאפשר לכלל הקהל הרחב להנות מהאוכל המיוחד שנורה מכינה.

והאוכל מדהים.

המטבח של נורה מציע אירוח דרוזי כפרי, באווירה חמימה ומשפחתית. מבחר מנות דרוזיות אותנטיות מוכנות באהבה יום יום על ידי נורה, השפית המנוסה והבעלים. ניתן לערוך במקום אירועים מיוחדים עד 250 איש, בפנים או בחוץ, באוהל המיוחד בחיק הטבע. כמו כן, המטבח של נורה הוא גם קייטרינג המציע אוכל מגוון לאירועים, סדנאות בישול ואירוח קבוצות הכולל את המאכלים הדרוזיים ועוד. כשרות מהדרין 'חתם סופר'. 052-3848576

בקיץ הזה, אל תחמיצו. דלית אל כרמל לא מה שהכרתם.