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חדשות פוליטי מדיני

הקרע בליכוד: "בושה, נתניהו נאלץ להיכנע לו"

חבר הכנסת דוד ביטן, פותח חזית מול חיים כץ, וקורא לחבר המרכז שלא להצביע בעד ההצעה לשריונים: "זה יוריד את המפלגה למטה"

13:01
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(יונתן זינדל / פלאש90)

חברי הליכוד צפויים להצביע מחר (חמישי) הרכב הרשימה. התקופה האחרונה בליכוד היתה עמוסת טלטלות לאחר שראש הממשלה נתניהו, דרש לקבל עשרה שריונים, ואילו ח"כים רבים התנגדו לכך.

בהמשך לכך, חבר הכנסת דוד ביטן פנה היום לחברי המרכז, ואמר להם: "ההצעה שתגיע מחר לוועידה אינה של ראש הממשלה אלא של חיים כץ. ועדת חוקה שנבחרה לפני 15 שנה אינה מייצגת אתכם. השיריונים המבוקשים הם גם למען מפלגות אחרות. זה לא מה שיעלה את הליכוד למעלה, זה יוריד אותנו למטה".

ביטן ניסה להסביר שהוא לא פועל נגד ראש הממשלה, ותירץ זאת בכך שנתניהו נאלץ להיכנע: "נתניהו נאלץ להיכנע לחיים כץ, יושב ראש ועדת חוקה. הוא ניצל לרגע את המעמד שלו כדי לקבל את הרשימה שלו".

"גם מה שנתניהו מבקש - לא יהיה לטובת הליכוד", הוסיף לסיום.

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לפני שעה

"השיריונים הם למען מפלגות אחרות" - שוב נכנעים לסקטוריאליות ומחלקים מתנות על חשבון הציבור המשרת והציוני. טוב שביטן עומד מול הטירוף הזה ומגן על הערכים שלנו...
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