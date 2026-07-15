הקרע בליכוד: "בושה, נתניהו נאלץ להיכנע לו"

חברי הליכוד צפויים להצביע מחר (חמישי) הרכב הרשימה. התקופה האחרונה בליכוד היתה עמוסת טלטלות לאחר שראש הממשלה נתניהו, דרש לקבל עשרה שריונים, ואילו ח"כים רבים התנגדו לכך.

בהמשך לכך, חבר הכנסת דוד ביטן פנה היום לחברי המרכז, ואמר להם: "ההצעה שתגיע מחר לוועידה אינה של ראש הממשלה אלא של חיים כץ. ועדת חוקה שנבחרה לפני 15 שנה אינה מייצגת אתכם. השיריונים המבוקשים הם גם למען מפלגות אחרות. זה לא מה שיעלה את הליכוד למעלה, זה יוריד אותנו למטה".

ביטן ניסה להסביר שהוא לא פועל נגד ראש הממשלה, ותירץ זאת בכך שנתניהו נאלץ להיכנע: "נתניהו נאלץ להיכנע לחיים כץ, יושב ראש ועדת חוקה. הוא ניצל לרגע את המעמד שלו כדי לקבל את הרשימה שלו".

"גם מה שנתניהו מבקש - לא יהיה לטובת הליכוד", הוסיף לסיום.