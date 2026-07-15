אחרי שחשפו את הסוד הגדול: סופי ודור מ"חתונה ממבט ראשון" הפכו להורים

סופי ודור ( צילום: יח"צ )

בשעה טובה: סופי ודור, מהזוגות הבולטים של העונה האחרונה של "חתונה ממבט ראשון", הפכו אמש (שלישי) להורים לבן בכור. בנם הראשון נולד בבית החולים ליס שבאיכילוב בתל אביב.

השאלה שליוותה את כל העונה כבר מהרגע שבו החלה העונה להיות משודרת, הצופים שמו לב שסופי נמצאת בהיריון מתקדם. מאחר שהצילומים הסתיימו חודשים קודם לכן, מיד החלו לעלות אינספור שאלות: האם היא עדיין בזוגיות עם דור? האם הוא אביו של התינוק? או שמא מדובר בהריון ממערכת יחסים אחרת? במשך שבועות ארוכים השניים בחרו שלא להתייחס לספקולציות, והותירו את המעריצים עם סימני שאלה.

סופי ודור בחתונמי ( קשת 12 )

רק לפני שבוע היא חשפה את האמת

רק לפני ימים ספורים, כשהייתה בשבוע ה-38 להריונה, החליטה סופי לשים סוף לשמועות. בפוסט שפרסמה ברשתות החברתיות היא חשפה כי דור הוא אכן אביו של התינוק.

"הגיע הרגע לענות על השאלה שנשאלה הכי הרבה העונה - מי האבא?", כתבה. "לכל מי שלא הפסיק לשלוח הודעות ולשאול 'הלוואי שדור האבא' - אפשר סוף סוף לענות: דור הוא אכן האבא".

כעת, פחות משבוע לאחר אותה חשיפה מרגשת, הגיע גם הרגע הגדול - השניים קיבלו לעולם את בנם הראשון.

התינוק השישי של "חתונמי"

עם לידתו של בנם, סופי ודור מצטרפים לרשימת בוגרי "חתונה ממבט ראשון" שהקימו משפחה לאחר התוכנית. זהו כבר התינוק השישי שנולד לבוגרי הפורמט, רגע מרגש במיוחד עבור המעריצים שליוו את הסיפור שלהם לאורך כל העונה.