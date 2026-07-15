חצי שנה אחרי השחרור: שורד השבי מסיר קעקוע - וזו הסיבה המפתיעה

רום ברסלבסקי מסיר קעקוע ( צילום: יח"צ )

כחצי שנה לאחר ששוחרר משבי חמאס בעזה, שורד השבי שיתף היום (רביעי) בהחלטה אישית שקיבל במסגרת תהליך ההתחזקות שעבר מאז חזר לישראל. בפוסט שפרסם סיפר כי החל להסיר את הקעקוע שעל גופו, מתוך רצון להתקרב לאמונה ולפתוח דף חדש.

את דבריו פתח בפסוק: "וּכְתֹבֶת קַעֲקַע לֹא תִתְּנוּ בָּכֶם", ובהמשך הודה לקדוש ברוך הוא על החירות, על האפשרות לתקן ועל כך שאינו עוד בשבי.

הקעקוע שליווה אותו גם בשבי

בפוסט חשף כי גם בזמן שהיה בשבי חמאס, הקעקוע שעל גופו הפך לחלק מהמציאות הקשה שנכפתה עליו. לדבריו, באחד הימים, בשיא חודשי הקיץ, אחד המחבלים הכריח אותו ללבוש ז'קט כדי להסתיר את הקעקוע, למקרה שכוחות ישראליים יגיעו למקום שבו הוחזק.

לדבריו, דווקא באותו רגע הבין את האבסורד שבסיטואציה. הקעקוע, שלדבריו אינו אמור להיות על גופו של יהודי על פי אמונתו כיום, היה דווקא זה שזיהה אותו כיהודי בעיני המחבלים. התחושה הזו, לצד תהליך ההתחזקות שעבר מאז השחרור, הובילה אותו לקבל את ההחלטה להסיר את הקעקוע.

"הרגשתי שהגיע הזמן לתקן"

ברסלבסקי סיפר כי רק כעת, כחצי שנה לאחר ששוחרר, הרגיש שהוא בשל להתחיל בתהליך הסרת הקעקוע. הוא בחר לעשות זאת באמצעות טיפולי לייזר, למרות הכאב הכרוך בכך, מתוך תחושת שליחות אישית ורוחנית.

מסר של הודיה

לצד ההחלטה להסיר את הקעקוע, שורד השבי הקדיש חלק גדול מהפוסט להודיה על הדרך שעבר מאז שחרורו. הוא הודה לקדוש ברוך הוא על החירות, על הכוחות שקיבל ועל האפשרות להתחיל מחדש, ואף כתב כי גם הייסורים והקשיים שחווה הם חלק מהמסע שהוביל אותו להתחזק באמונה.