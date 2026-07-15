מונדיאל 26 : האם מסי יסיר את "קללת חצי הגמר" של צרפת?

מונדיאל 2026 ( צילום: Shutterstock AI Generator )

חצי הגמר הראשון של המונדיאל, סיפק דרמה היסטורית משובחת באצטדיון בדאלאס אמש, כשערב מעולה של אלופת אירופה ספרד העלה למטוס מוקדם מדי את נבחרת צרפת, שסומנה מתחילת הטורניר כמועמדת חזקה ונחושה כל הדרך עד הגמר. אבל, למונדיאל הזה חוקים משלו וברגע האמת האחרון לפני אירוע השיא של הטורניר נבחרת ספרד וכוכבה הצעיר יאמל שהיה הגורם בעקיפין לשער הראשון, הדיחו את הטריקולור מצרפת והכוכב הגדול שעד עכשיו הכל הלך לו קיליאן אמפבה הלך הביתה, בתחושת האכזבה מכך שספרד זכתה בכרטיס ראשון לגמר הגדול בראשון הבא(19.07.26, 22:00 שידור חי בכאן 11). עכשיו הספרדים מחכים לגלות מי ינסה לקחת להם את הגביע.

ליונל מסי ( צילום: שטארסטוק )

חצי הגמר השני של המונדיאל: ארגנטינה נגד אנגליה(הערב ב-22:00, אטלנטה,

שידור חי בכאן11)

ארגנטינה: מחזיקת התואר אלופת העולם (לפחות עד יום ראשון הבא), מגיעה לחצי הגמר אחרי מהפך המדהים שבצעה במשחקה האחרון בטורניר מול נבחרת מצרים שכזכור הובילה רוב המשחק 2:0 וברבע שעה האחרונה חוללו הארגנטינאים נס גדול וסיימו ללא הארכה בתוצאה 3:2 עם הכרטיס לחצי הגמר.

לאצטדיון באטלנטה צפויים להגיע הערב כ-50,000 אוהדים שרובם יביאו מהבית את חולצת מסי הפרטית, ולעומתם כ- 30,000 צופים אוהדי "נבחרת האריות" מאנגליה שינסו להוציא אותם מריכוז ובחלומם גם מהטורניר. על פי ההערכות יותר מ-20 מיליון צופים משתי המדינות המתמודדות יצפו במשחק בטלוויזיה, וברחבי העולם יעקבו בדריכות אחרי חצי הגמר השני יותר מחצי מיליארד צופים, שיא שככל הנראה יישבר רק בגמר הגדול.

עם כל הכבוד לשוער המצוין של ארגנטינה מרטינס, ולשחקנים המובילים לאורך הטורניר ג'ובאני לו סלסו, צמד המבקיעים מרטינס(לא להתבלבל עם השוער), כריסטיאן רומרו ושחקני הקישור המצוינים רודריגו דה פול ואנסו פרננדס, בסופו של דבר כולם יודעים שהעיניים על ליאונל מסי, ואם יהיה לו ערב טוב- אז ארגנטינה יכולה להיות רגועה עד הגמר.

האוהדים עוד זוכרים לטובה את השלושער של מסי במשחק הראשון בטורניר מול אוסטריה, וכבר הספיקו לשכוח את הפנדל שהחמיץ בהתמודדות הקשה עם מצרים.

חשוב לציין שאחרי ההדחה של אמבפה מהטורניר עם נבחרת צרפת, מסי הוא מלך השערים של המונדיאל בכל הזמנים והתואר הזה לא יילקח ממנו ב-2026. אבל מה שהוא רוצה עכשיו יותר מכל זה להניף את גביע העולם בפעם השנייה בקריירה בטורניר השני ברציפות, וגם לשמור לארגנטינה על התואר אלופת העולם לארבע השנים הבאות.

אבל- חצי הגמר הראשון הוכיח שנבחרת שהייתה טובה לכל אורך הטורניר, לא בהכרח תנצח בחצי הגמר (שהפך לקללה עבור הצרפתים),וארגנטינה יודעת שלא תטייל בקלות לגמר מול הטוענת לכתר אנגליה. ככל הנראה המאמן הארגנטינאי קר-הרוח סקאלוני יורה לשחקניו לתקוף ללא רחמים את השער האנגלי, כדי להבטיח יתרון מוקדם והפחתת הלחץ הנוראי מקבוצתו כפי שהיה במשחקיה מול כף ורדה והמצרים(שמן הסתם יעודדו את האנגלים הערב).

הלילה בחצות נדע אם הריקוד האחרון של מסי יהיה עבור ארגנטינה ריקוד ניצחון, או שיר פרידה עצוב ממונדיאל 2026 ואקורד סיום נמוך לקריירה המדהימה של הפרעוש.

לצפייה בדרך של ארגנטינה לחצי הגמר לחצו כאן.

הארי קיין, מתי הוא יזכה בתואר? | ( שאטרסטוק )

אנגליה: נפתח בעובדה הידועה: נבחרת אנגליה החזיקה כמנצחת בגמר את גביע העולם רק פעם אחת , וזה קרה לפני 50 שנה בדיוק בשנת 1966. הטורניר הזה היה אחד הטובים בתולדות נבחרת האריות, בעיקר בזכות שני כוכבים גדולים: ג’וד בילינגהאם, הקשר המופלא בן ה-26 כוכבה של ריאל-מדריד, והכוכב הוותיק והאהוב בן ה-33 הארי קיין המשחק כיום בבאיירן מינכן. קיין חתום על השער האנגלי הראשון בטורניר מול קרואטיה בבעיטת עונשין, אבל ברור שהוא מקווה שהערב חצי הגמר יסתיים ללא הארכה ועם ניצחון אנגלי היסטורי על אלופת העולם שהדחתה מהטורניר רגע לפני הגמר נראית כרגע כמו סרט מדע בדיוני בו חייזרים נוחתים על המגרש וחוטפים את לאו מסי לכוכב מאדים.

ברור לכולם שהתחזיות המוקדמות לא שוות כלום עד שריקת הסיום- ורק המהלכים על הדשא יקבעו מי תפגוש את ספרד בגמר מונדיאל 2026. אז איך אומרים הקדימונים? אל תורידו את העיניים מהמסך ושהנבחרת הטובה ביותר תנצח!

לצפייה בדרך של אנגליה לחצי הגמר לחצו כאן.