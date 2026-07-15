רותם סלע מתפרקת: ״לא מצליחה לעצור את הדמעות״

רותם סלע ( רותם סלע (צילום: באדיבות ראובן כהן) )

השחקנית והמגישה רותם סלע פרסמה סטורי טעון בחשבון האינסטגרם שלה, שבו שיתפה קטע מנאומה של ח"כ נעמה לזימי בכנסת. לצד הסרטון כתבה סלע מסר אישי וחריף נגד התנהלות הממשלה, הביעה כאב על מצבן של המשפחות המוחלשות וקראה לשינוי בבחירות הבאות.

רותם סלע נגד הממשלה ( צילום: מתוך הסטורי של רותם סלע )

"לא מצליחה לעצור את הדמעות"

הסרטון ששיתפה סלע הוא קטע מנאומה של ח"כ נעמה לזימי בכנסת, שבו קראה לקדם מחדש את חוק רן כהן, העוסק בזכויות דיירי הדיור הציבורי. במהלך הנאום הקריאה לזימי מכתב של אם חד-הורית שבתה מתמודדת עם שיתוק מוחין, וטענה כי יש להחזיר את החוק ולהעניק למשפחות אפשרות לרכוש את דירותיהן, לצד הגדלת מלאי הדיור הציבורי.

אלא שסלע בחרה להתייחס בעיקר למשמעות הרחבה של הדברים. "ראיתי את הסרטון הזה בלופ ולא מצליחה לעצור את הדמעות", כתבה. "לא רק כי נעמה מדויקת ומרגשת, אלא כי אני עצובה על מה שקרה לנו. אנשים שאמורים לפעול למען החלשים, למען הנזקקים, למען עתיד יותר טוב לילדים שלנו, עושים פעם אחר פעם את ההפך".

"אני מתפללת שבבחירות נבחר אחרת"

בהמשך החריפה סלע את הביקורת והפנתה מסר ברור כלפי הנהגת המדינה.

"אני מסרבת להאמין שככה זה צריך להיות", כתבה. "אני מתפללת שבערב בחירות נבחר אחרת, שנשנה את פני המדינה הזאת ונחליף את מי שלא ראויים להנהיג, עם אמיצים, ערכיים וחזקים כמו שלנו".

הדברים מצטרפים לשורת התבטאויות פומביות של סלע בנושאים ציבוריים בשנים האחרונות, והפעם הם הגיעו בעקבות נאום שעסק בדיור הציבורי ובמצוקתן של משפחות המתמודדות עם קשיים כלכליים.