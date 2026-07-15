הולך להיות קורע: כוכבי "קופה ראשית" מצטרפים לפסטיגל

קופה ראשית הסרט ( נעמי גרינבאום )

נבחרת הכוכבים של פסטיגל 2026 ממשיכה להתרחב. לאחר שכבר הוכרזו שמותיהם של שחר טבוך, אמיר בנאי, עומר נודלמן, רן דנקר, ישראל אטיאס וכוכבים נוספים, היום (שלישי) נחשפו שני מצטרפים חדשים ומסקרנים במיוחד: יניב סוויסה ודניאל סטיופין.

השניים הפכו לאחד הצמדים האהובים ביותר על המסך בזכות דמויותיהם של ניסים ואנטולי בסדרת הלהיט "קופה ראשית", וכעת הם צפויים להביא את ההומור והכימיה המוכרת שלהם גם אל במת הפסטיגל.

יניב ודניאל ( צילום: יח"צ פסטיגל )

מהמסך אל הבמה

יניב סוויסה הוא שחקן, יוצר, מדבב ובמאי, שבמהלך הקריירה השתתף בעשרות סדרות, סרטים והפקות תיאטרון. לצד הופעות ב"רמזור", "כפולה", "שב"ס" ו"להיות איתה", הוא מזוהה במיוחד עם דמותו של הקצב ניסים שמעוני ב"קופה ראשית" - תפקיד שהפך לאחד האהובים בטלוויזיה הישראלית.

לצדו יופיע דניאל סטיופין - שחקן, סטנדאפיסט ויוצר, בוגר בית צבי, שבנה קריירה מצליחה בתיאטרון, בטלוויזיה ובקולנוע. גם הוא זכה לאהדת הקהל בזכות דמותו של אנטולי קירילנקו ב"קופה ראשית", ובשנים האחרונות השתתף בין היתר ב"החבדניקים", "סובייצקה" ו"אינדל".

מתוך העונה החדשה של קופה ראשית ( באדיבות כאן 11 )

הצמד שכולם אוהבים

זו תהיה הפעם הראשונה שבה יניב סוויסה ודניאל סטיופין ישתתפו יחד בפסטיגל. אחרי שכבשו את הקהל עם הדמויות האהובות ניסים ואנטולי ב"קופה ראשית", השניים צפויים להביא לבמה את ההומור והכימיה שהפכו אותם לאחד הצמדים האהובים בישראל. הצטרפותם מוסיפה מימד קומי לקאסט המרשים של פסטיגל 2026 ומעלה את הציפייה לקראת המופע.