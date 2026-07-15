מינוי מפתיע: התפקיד החדש של יעל בר זוהר

ערוץ 16 ממשיך להרחיב את שדרת המגישים לקראת תחילת שידוריו, והודיע היום (רביעי) על צירופם של יעל בר זוהר ואילון לוי ללוח השידורים. השניים יצטרפו ליעקב איילון, שכבר החל להגיש את מהדורת החדשות המרכזית במסגרת ההשקה של הערוץ החדש.

על פי הדיווח ב'מעריב', בר זוהר תנחה את רצועת הבוקר החדשה של הערוץ. אחרי שנים ארוכות בטלוויזיה הישראלית, שבמהלכן הגישה תוכניות בידור, אירוח ואקטואליה בערוצים 12 ו-13, היא צפויה לעמוד בחזית שידורי הבוקר של ערוץ 16.

בערוץ הודיעו כי שידורי ההרצה יחלו ב-2 באוגוסט 2026. במסגרת תקופת ההשקה תופעל מערכת בשם SAY16, המבוססת על בינה מלאכותית, שתאפשר לצופים להעביר משוב ולהשפיע על היבטים שונים של לוח השידורים, סוגי התוכניות, מבנה התוכן ואף חלק מהעיצוב הגרפי של הערוץ.